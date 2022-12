Popravljali bodo streho, hostel do EPK ne bo nared

Goriški občinski odbor je v prejšnjih dneh odobril izvršilni načrt za izredno vzdrževanje Palače Deželnih stanov na Cavourjevem trgu v Gorici, kjer danes domuje goriška kvestura. Osebje goriške kvesture že več let namreč opozarja na neustrezne razmere v stavbi: poleg pronicanja vode v številne urade je zadnje nadstropje palače povsem neuporabno.

Občina Gorica je pred časom že poskrbela za nujna vzdrževalna dela, ki so vsaj za silo omejila težave. Z izrednim posegom, ki je vreden 436.000 evrov, pa bodo poskrbeli za temeljitejšo obnovo. Vsota, ki bo potrebna za dela, se je v minulem letu še povišala zaradi vsesplošnega porasta cen energentov in surovin. Dežela Furlanija - Julijska krajina je na prošnjo goriške občine tako odobrila dodatno financiranje v višini 100.000 evrov. To sicer ni edini prispevek, ki ga je Dežela namenila temu projektu. Poskrbela je namreč za levji delež (200.000 evrov) za obnovo palače, ki jo je goriška občina »podedovala« od ukinjene Pokrajine. Preostali denar - 136.000 evrov - je primaknila goriška občina iz svojega upravnega presežka.

Kaj pa s palačo, potem ko bo streha prenovljena, vse pisarne kvesture pa na Trgu sv. Frančiška? Goriška občina je že napovedala, župan Ziberna pa nam je to namero včeraj še potrdil, da želi palačo prodati, v njej pa bi rada videla ureditev hostla. »V Gorici nam tovrstnih nastanitev primanjkuje. Tu ne mislim samo na hostel za mlade, vendar tudi za družine, ki bi tako lahko prenočile v spodobnem, čistem okolju, pri tem pa ne bi imele previsokih stroškov. V mislih imam namreč kakovostni nastanitveni obrat, ki pa omogoča prenočitev po sprejemljivi ceni,« pravi Ziberna. »Druge opcije, kot so ureditev stanovanj, ali tudi navadnega hotela, bi namreč imele previsoke stroške. Rešitev hostla se nam zdi najprimernejša. O projektu sem že govoril z dvema podjetnikoma, ki sta se strinjala, da je to učinkovita zamisel,« dodaja župan.

Praktično nemogoče pa je, da bi domnevni hostel pomagal mašiti vrzeli v ponudbi nastanitvenih kapacitet, ki so potrebne za pričakovan obisk v letu 2025. »Hostla ne bo za leto 2025, saj je časovni rok pretesen. Če bodo dela izpeljali v doglednem času in se bo kvestura, denimo, izselila do jeseni prihodnjega leta, to vsekakor ne bo dovolj. Stavbo je treba namreč dodobra prenoviti, z izjemo strehe seveda. Mislim, da časa tudi v najboljšem primeru ne bo dovolj,« zaključuje Ziberna. Če bo projekt GO! 2025 uspešen, kot se nadejamo prebivalci obeh Goric, pa bomo nastanitvene kapacitete vsekakor potrebovali tudi v letu 2026, 2027 itd.