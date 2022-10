Posadki Barraonde slovesno predali zastavo EPK 2025

Jadrnica Barraonda, ki je na regati Barcolana zastavo EPK nosila že v času kandidature in na ta način predstavljala pobrateni mesti Gorica in Nova Gorica, se letos na morje vrača z uradno zastavo z novim logotipom Evropske prestolnice kulture 2025. Na Trgu Evrope so danes ob prisotnosti goriškega župana Rodolfa Ziberne, novogoriškega podžupana Simona Rosiča, direktorja Javnega zavoda GO! 2025 Gorazda Božiča in direktorice EZTS GO Romine Kocina zastavo slovesno predali posadki, ki jo bo vodil Lucio Provvidenti.

Barraonda je 40-čeveljska jadrnica Top racer, člani ekipe pa so večinoma Goričani, s kapetanom Luciom Provvidentijem na čelu. Jadrnica ima slovenska jadra in je članica tržiškega kluba Svoc.