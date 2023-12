Na nekdanji pokrajinski cesti št. 14 pri Dolenjah se je danes kmalu po 17. uri zgodila prometna nesreča, v katero sta bili vpleteni dve vozili. Hudo poškodovanega moškega, starega okrog šestdeset let, so s helikopterjem odpeljali v videmsko bolnišnico. Drugo vpleteno osebo so oskrbeli na kraju nesreče.