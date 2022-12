Poslednje slovo od osemnajstletnice

Na pokopališču v Ulici D’Annunzio v Ronkah se bodo v soboto, 31. decembra, ob 12.45 poslovili od 18-letne Anise Mahmić, ki je umrla pred nekaj dnevi na svojem ronškem domu. Okoliščine njene smrti preiskujejo ronški karabinjerji, saj je bila osemnajstletnici usodna slabost na svojem ronškem domu, do katere je prišlo, potem ko se je le nekaj ur pred odpravila po pomoč na tržiško urgenco. Zdravniki so jo pregledali in jo odpustili iz bolnišnice, ne da bi ugotovili vzroke njenega slabega počutja. Sredi noči je mlado dekle obšla nova slabost, ki ji je bila usodna. Prejšnji petek so na truplu dekleta opravili sodno obdukcijo, katere rezultati še niso znani.

Datum pogreba so sporočili Anisina mama Mirsada, sestra Alma in brat Alem. Od pokojnice se bo mogoče posloviti med 10. uro in 12.30 v mrliški veži tržiške bolnišnice. Pogrebni obred bo vodil novogoriški imam Hamza-ef. Muratspahić.