Poslovil se je Jože Spacal

V sredo je umrl je slikar, grafik, mozaicist in scenograf Jože Spacal, so sporočili iz družinskega kroga. V Milanu je študiral slikarstvo in se izpopolnjeval iz mozaika, nato pa je skoraj tri desetletja deloval kot scenograf na TV Ljubljana, kjer je pripravil več kot 300 scenografij. Sodeloval je na številnih domačih in mednarodnih razstavah.

Rodil se je leta 1939 v Kostanjevici na Krasu. Izobrazbo je pridobil na akademiji Brera v Milanu, v mozaiku pa se je izpopolnjeval na tamkajšnji Visoki šoli za umetnost Castello Sforzesco.

Veljal je za sooblikovalca grafične šole v Ljubljani. V grafiki je naravne elemente združeval z risbo, doseženo z orodji sodobne tehnike. Ves čas se je ukvarjal z mozaikom, najprej s ploskovnim, pozneje pa je razvil izrazito reliefno, skoraj arhitekturno gradnjo. Veljal je tudi za prenovitelja in enega najizrazitejših sodobnih ustvarjalcev te slikarske tehnike na Slovenskem.

Edinstvenost med slovenskimi likovnimi umetniki je dosegel s sintezo klasičnih in sodobnih postopkov. V njegovih začetnih delih so prevladovali kraški motivi, nato gabariti streh, volovske vprege, kamnolomi, kompozicije razdejanj, erupcije v kozmosu, knjige v plamenih, simfonije morskih valov.

Sodeloval je na vseh pomembnejših razstavah slovenske grafike doma in v tujini, v obdobju od leta 1964 do leta 1993 pa tudi na vseh pomembnih grafičnih bienalih. Imel je tudi več samostojnih razstav - v Ljubljani leta 1993 veliko pregledno razstavo TV scenografije in leta 1999 veliko pregledno razstavo grafike.

Za svoje delo je prejel več kot 20 nagrad in priznanj v tujini, med njimi nagrado na 7. norveškem mednarodnem bienalu grafike v Fredrikstadu in premijo na 4. mednarodnem bienalu grafike v Varni.