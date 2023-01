Poslovil se je Robert Devetta

Na Goriškem se je danes pozno popoldne razširila žalostna vest, da je v Španiji nepričakovano umrl komaj 50-letni Robert Devetta.

V širši zamejski skupnosti je bil poznan predvsem po tem, da je bil v preteklosti predsednik Zadružne banke Doberdob in Sovodnje ter nato podpredsednik skupne Zadružne kraške banke. Leta 2020 je postal izvršni direktor podjetja Intra lighting iz Šempetra. V teh dneh se je mudil v španskem mestu Valencia, iz katerega je danes prišla tragična vest. Pred podjetjem Intra lighting je kot generalni direktor vodil družbo Marchiol. V Doberdobu je bil tudi aktiven pri krajevni sekciji krvodajalcev, kjer je bil med drugim član odbora. Lani je tudi prejel plaketo, ker je daroval kri več kot stokrat.

Doma je bil s Poljan, kjer je tudi stanoval z ženo Eriko in sinovoma Gabrielom in Petrom. Zapušča tudi sestro Anno in mamo Ireno. Decembra 2021 je družino prizadela smrt Robertovega očeta Miloša, ki je umrl pri 75 letih in je bil, tako kot sin, angažiran med drugim v domačem krvodajalskem društvu.