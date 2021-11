Posodobili načrt novega sovodenjskega vrtca

Vzporedno z gradnjo nove osnovnošolske stavbe, ki bo predvidoma zaživela septembra 2022, se v Sovodnjah nadaljuje upravni postopek, ob zaključku katerega bodo v Fajtovi ulici odprli gradbišče otroškega vrtca. Sovodenjska občinska uprava je nedavno sprejela posodobljeni dokončni in izvedbeni načrt, kmalu bo na vrsti objava razpisa za izvajalca del. Če se bo vse izteklo, kot pričakuje uprava župana Luce Piska, bodo stroji zabrneli spomladi prihodnje leto.

»Izvedbeni načrt novega vrtca smo sprejeli leta 2015. Ker je minilo že šest let, smo spomladi sklenili, da ga pred objavo razpisa pregledamo in po potrebi posodobimo. Tako zakonodaja kot potrebe šolskih ustanov in družin se namreč dandanes hitro spreminjajo,« pravi Alenka Florenin, ki je v sovodenjski upravi odgovorna za javna gradbena dela. Posodabljanje načrta je trajalo nekaj mesecev; ob vnosu izboljšav ter usklajevanju med arhitekti in upravo je bilo potrebno ažurirati tudi podatke o stroških, saj so se cene gradbenih materialov v zadnjem letu, kot znano, zelo povišale.

Tudi nov izvedbeni načrt predvideva gradnjo pritlične stavbe, ki bo skupno merila 810 kvadratnih metrov. Postavili jo bodo na zemljišču za Kulturnim domom Jožefa Češčuta v Fajtovi ulici. Na voljo imajo 1.600.000 evrov. Ob dveh učilnicah, ki bosta na voljo sovodenjskemu vrtcu Čira čara in vrhovskemu vrtcu Živ žav (vsak oddelek bo lahko sprejel največ 30 otrok), so predvideli še prostore za morebitni jaslični oz. »pomladni« oddelek, v katerem bi lahko sprejeli do 20 otrok od 2. do 3. leta starosti. Prvi tovrstni oddelek s slovenskim učnim jezikom na Goriškem so septembra odprli v Štandrežu, tudi v Sovodnjah pa upajo, da bodo v prihodnje lahko računali na tovrstno obogatitev vzgojne ponudbe.

Nova stavba vrtca bo ob treh učilnicah imela še jedilnico, ki bo skupna, kuhinjo, vzgojiteljsko sobo, shrambe in skladišča, sanitarije za osebje in obiskovalce ter večje pokrito preddverje. Na voljo bo seveda tudi prostorno dvorišče. Stavba bo energetsko varčna in bo odgovarjala najnovejšim varnostnim standardom. Šlo bo za polmontažno gradnjo, pri kateri bodo uporabili lesene lamelirane konstrukcijske elemente. V pripravi je razpis za oddajo naročila, do imenovanja izvajalca del bo prišlo v prvih mesecih novega leta. Aprila bodo predvidoma odprli gradbišče. »Od podpisa pogodbe bo podjetje imelo na voljo 300 dni za dokončanje del. Dela bi se morala zaključiti februarja 2023, skušali pa bomo vse skupaj pospešiti,« zaključuje Alenka Florenin.