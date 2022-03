Pospešek tudi za Gorico

Novica o prodaji ajdovskega Pipistrela ameriškemu podjetju Textron v četrtek ni zaokrožila le v Sloveniji, ampak je obkrožila svet. »To sem naredil zaradi svojih zaposlenih in okolja, v katerem smo, in zaradi nadaljevanja svoje uspešne zgodbe, ki je drugače ne bi mogel dokončati. Na koncu pa tudi v dobrobit cele Slovenije, saj smo včeraj postavili temelj resni letalski industriji, ki bo konkurirala največjim igralcem na svetu,« je Ivo Boscarol včeraj začel novinarsko konferenco, na kateri je v prisotnosti izvršnega direktorja podjetja Textron eAviation Roba Scholla podrobneje pojasnil prihodnost Pipistrela po poroki z ameriško multinacionalko Textron. V nadaljevanju je objavil še novico o 25-milijonski donaciji Občini Ajdovščina, ki jo s hčerjo Tajo namenjata iz prodaje večinskega deleža v podjetju, o čemer podrobneje pišemo v sosednjem članku.Višine kupnine za večinski delež v treh podjetjih: Pipistrel, Pipistrel Vertical Solutions in Pipistrel Italia Boscarol ni želel komentirati, prav tako ne višine prodanega deleža. Mediji so dan prej poročali, da naj bi kupnina znašala 218 milijonov evrov, a se do te informacije ni želel opredeliti. »Kupnina je poštena,« je le povedal in dodal, da gre za eno petih največjih kupnin v Sloveniji, obenem pa je poudaril zadovoljstvo, da je našel strateškega investitorja, ki ima podobne programe kot Pipistrel. Ivo Boscarol bo odslej manjšinski lastnik in svetovalec ter zaslužni predsednik podjetja. Transakcija naj bi bila opravljena maja oz. junija. Sicer pa Ivo in Taja Boscarol še vedno ostajata lastnika več podjetij, ki so po besedah Iva Boscarola »vredna več od kupnine za Pipistrel.« Sicer pa Boscarol napoveduje, da se bo s kupnino ukvarjal tudi z drugimi področji. »Fructal bi rad naredil spet ajdovski, Elan pa slovenski,« je dejal.

Boscarol je včeraj naslovil tudi nekatere očitke, ki so se ob novici o prodaji podjetja pojavili v javnosti, češ da je zanj pridobil številne državne subvencije. Povedal je, da je v tridesetih letih od države prejel 7 milijonov evrov subvencij, kar je s 25-milijonsko donacijo občini Ajdovščina družbi vrnil v trikratniku. Poleg tega namerava ustanoviti še sklad za mlada startup podjetja.Navdušenja nad nakupom Pipistrela ni skrival niti Scholl. Napovedal je rast podjetja, nadaljnje zaposlovanje in širitev prostorov, o čemer se že pogovarja z ajdovskim županom Tadejem Beočaninom. »Največji dosežek nakupa so Pipistrelovi zaposleni,« je za Primorski dnevnik povedal Scholl in napovedal nadaljevanje Pipistrelovih projektov in implementacijo določenih Pipistrelovih tehnologij v leteče taksije, ki naj bi jih razvili v naslednjih letih, vsekakor še pred letom 2050. Nad Slovenijo je navdušen, zato napoveduje, da bo rade volje postal njen promotor v svetu, tako kot je to že nekaj časa podjetje Pipistrel.Kot smo že poročali, se je Textron obvezal, da bo ohranil blagovno znamko Pipistrel, sedež, raziskave in razvoj ter tovarni v Sloveniji in Italiji, obenem pa zagotovil dodatne naložbe za razvoj novih proizvodov.

Po Boscarolovih besedah se bodo zaradi prodaje tudi zadeve v zvezi s Pipistrelovo tovarno v Gorici odvijale hitreje: »To kar ni dokončano, bo bistveno hitreje končano, urejena bo tudi okolica. Upam, da se bomo že v naslednjih tednih šli pogovarjati z upravljalcem letališča, če bi lahko širili tudi halo v Italiji za nove projekte,« je Boscarol odgovoril na vprašanje Primorskega dnevnika v zvezi s tem, kaj prodaja pomeni za Pipistrelovo podjetje v Italiji. »Z županom pa se bomo šli pogovarjat o tem, če bi lahko v Gorici lahko naredili še eno tako tovarno za naprej,« dodaja.V času novega koronavirusa je podjetje v Italijo preselilo sestavljanje modela Panthera, tako da je aktivnosti v Italiji sedaj vedno več. Na lokaciji je moč videti tudi steber z velikim trikrakim propelerjem. »V Gorici imamo center za testiranje novih pogonov. Tam je tudi prva in zaenkrat še edina proizvodnja na svetu certificiranih baterij za letalstvo. Italija ima vsak dan bolj pomembno vlogo, v Sloveniji se enostavno nimamo več kam širiti,« dodaja Boscarol.

Pipistrel je v lanskem poslovnem letu, kljub epidemiji novega koronavirusa, zabeležil najboljše leto v zgodovini. »Zelo smo zadovoljni, da smo dovolj hitro razmišljali o reorganizaciji. Veliko smo delali drugače kot običajno, zagotovili smo obratni kapital, materiale, drugačen način dela. Vse to je pomagalo, da smo lahko dodatno odgovorili na povpraševanje, ki je prišlo s trga zaradi podjetij, ki se niso tako organizirala – veliko naših konkurentov je žal v času covida zaprlo vrata. Tistih nekaj naročil smo pobrali mi,« pojasnjuje Boscarol.

Pipistrel je lansko poslovno leto zaključil s 45 milijoni prometa in 4,5 milijoni čistega dobička. »V raziskave in razvoj smo vložili 50 odstotkov več kot leto prej. Leto smo zaključili s 30 zaposlenimi več, sedaj jih imamo 250. Dobro je tudi, da se na Kitajskem začenjajo stvari normalizirati. Upamo, da bomo letos tovarno na Kitajskem začeli opremljati,« je Boscarol zadovoljen, da se zgodba Pipistrela odvija v pravo smer. V globalnem smislu je Pipistrel trenutno vodilno podjetje kar se tiče letal s pogonom na elektriko. »Imamo 100-odstotni svetovni tržni delež, sedaj ga bomo naredili pa še močnejšega,« zaključuje Boscarol.