Postala je glavna knjižnica v mestu

Goričani, a ne samo, vse raje zahajajo v knjižnične prostore v Trgovskem domu, kjer na Verdijevem korzu od leta 2021 domuje knjižnica Damirja Feigla. Na vse večji uspeh kulturne ustanove kažejo podatki o številu obiskov in izposojenih knjigah, pa tudi o dogodkih, ki jih v knjižnici redno gostijo. Uporabniki iz leta v leto naraščajo, obiskovalci prihajajo tudi iz Slovenije, iz obračuna delovanja za leto 2023 pa je razvidno, da so številke v zadnjem letu še dodatno poskočile. Za vpis, izposojo, vračanje oziroma podaljšanje izposoje knjig je letos knjižnico obiskalo 20.671 bralcev, to se pravi 2991 več kot lani, ko so našteli obisk 17.680 bralcev. Če letošnjemu številu bralcev prištejemo še podatke o obiskovalcih, ki so se posluževali storitev knjižnične mreže Bibliogo, in o obisku dogodkov, opazimo, da je letos prekoračilo prag Feiglove knjižnice kar 27.971 obiskovalcev.

Kot v domači dnevni sobi

S selitvijo iz KB Centra v Trgovski dom je Feiglova knjižnica postala prava referenčna točka in »dnevna soba« v mestu, kot jo rad označijo njeni upravitelji. »Tukaj naši obiskovalci lahko počnejo vse, kar delajo po navadi v domači dnevni sobi, saj ponujamo prostor za branje časopisov in za študij, ogromno knjig za izposojo, elektronske vire, tablico in tri računalnike,« je povedal Alex Kama Devetak, ki je v Narodni in študijski knjižnici odgovoren za promocijo in dogodke. »V mestu pokrivamo potrebe, ki niso samo knjižne, ampak tudi po prostoru, internetu in uživanju hrane,« je naštela direktorica Narodne in študijske knjižnice Luisa Gergolet.