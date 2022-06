Postali »ambasadorji« Evrope

Spoznavali so Evropsko unijo, njene ustanove, delovanje in vrednote, na katerih sloni, ob koncu pa so šolo tudi okitili z nazivom ambasadorke evropskega parlamenta in tudi sami postali njegovi ambasadorji. Na tehniškem polu v slovenskem višješolskem centru v Gorici so v petek izpeljali zaključno dejanje projekta Epas, ki ga evropski parlament namenja drugostopenjskim srednjim šolam z namenom spoznavanja evropskih inštitucij in s posebnim poudarkom na Evropskem parlamentu in na ustvarjanju zavednih evropskih državljanov. Na petkovem srečanju, s katerim so praznovali tudi dan Evrope, so gostili evropskega poslanca Herberta Dorfmanna in odkrili tablo, ki šolo označuje za ambasadorko evropskega parlamenta.Tehniške šole slovenskega višješolskega centra v Gorici so se letos prijavile na projekt Epas, ki ga Evropski parlament vsako leto organizira z namenom, da bi dijaki bolje spoznali evropske institucije in tako postali zavedni evropski državljani. Ob koncu projekta prejmejo šole naziv ambasadorke evropskega parlamenta. Dijaki tretjih razredov vseh treh smeri so med šolskim letom sledili predavanjem in delavnicam, ki sta jih vodili profesorici Petra Maronese in Veronica Logar, med katerimi so spoznavali delovanje Evropske unije na različnih področjih. Rezultate svojega dela so tudi predstavili na petkovem srečanju v šolskem avditoriju in ob priložnosti preverili svoje znanje o Evropi.