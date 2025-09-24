Pot med Oglejem in Sveto goro prehodilo preko 1000 pohodnikov

Pot med Oglejem v Italiji in Sveto goro v Sloveniji, povezani v Goriški camino, je doslej prehodilo preko 1000 pohodnikov. Med njimi je največ pohodnikov iz Slovenije in Italije, prihajajo pa tudi iz drugih evropskih držav. Pot je projekt čezmejnega Interregovega projekta Walk 2 Spirit, ki je preko sklada za male projekte uvrščen med projekte EPK.

»Slovenski pohodniki so bolj individualni, prihajajo posamezno ali v majhnih skupinah, medtem ko prihajajo iz Italije pohodniki v večjih organiziranih skupinah,« je za STA pred današnjo sklepno konferenco projekta Walk 2 Spirit povedal vodja projekta pri vodilnem partnerju Frančiškanskem samostanu na Sveti gori Nace Novak.

Pot je srednje zahtevna in primerna za odrasle, organizatorji ob tem priporočajo uporabo ustrezne pohodniške obutve in opreme. V celoti je dolga 84 kilometrov in je razdeljena na štiri etape, ki so različne tudi po težavnosti zaradi konfiguracije terena, po katerem poteka. Pohodniki ob začetku poti dobijo tudi romarske potne liste, v katerih zbirajo žige na 13 postajah na poti.

Prva predlagana etapa vodi od Ogleja do Zagraja v dolžini 28 kilometrov, druga poteka od Zagraja do Mirenskega gradu in je dolga 25 kilometrov. Tretja povezuje Mirenski grad grad in Gorico, dolga je 13 kilometrov, četrta pa vodi na Sveto goro v dolžini 18 kilometrov.

Poleg vzpostavitve pohodne poti Goriškega camina med Oglejem in Sveto goro je bil projektni denar namenjen še za obnovo nekdanjega romarskega centra na Sveti gori. »Sedaj je postal center Mir in dobro, v katerem je 32 postelj za pohodnike in ostale obiskovalce. Poleg tega smo izvedli še nekaj drugih investicij na Sveti gori, kot je obnova zvonika, ureditev foto točk, info table in podobno,« je še povedal Novak.

Cilj projekta Walk 2 Spirit je povečati kulturni in verski turizem v obmestnih in podeželjskih območjih ter izkoristiti vse večji pritok ljudi, ki jih zanimata zgodovina in kulturna dediščina. Vodilni partner projekta, ki se je začel oktobra 2023 in se zaključuje konec letošnjega septembra, je Frančiškanski samostan Sveta gora, projektni partner pa je Fundacija Sokoba, ki upravlja baziliko v Ogleju. Za projekt so pridobili nekaj manj kot 200.000 evrov.