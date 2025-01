Pot miru prejela prestižno nagrado

Pohodniška pot Pot miru, ki poteka od Alp, preko doline Soče, Brd in Goriške vse Jadranskega morja, je prejela mednarodno nagrado Connecting Cultures, ki jo podeljuje združenje Corps Touristique v sodelovanju z nemško strokovno revijo fvw/TravelTalk in v sodelovanju s sejmom CMT Stuttgart, enim največjih turističnih sejmov v osrednjem delu Evrope.

Slovesna podelitev je potekala v okviru sejma CMT, kjer sta nagrado v imenu Fundacije Pot miru prevzela vodja predstavništva STO v Nemčiji Rebeka Kumer Bizjak in vodja odnosov z javnostmi na pri zavodu Promoturismo FJK, Sandra Battigaglia. Prisotni so bili številni predstavniki mednarodnih medijev, političnih predstavnikov, turističnih organizacij in partnerjev, ki so prepoznali pomen Poti miru kot simbola trajnosti, dediščine in povezovanja kultur.

Pot miru povezuje pomembne kraje dediščine prve svetovne vojne od Alp do Jadrana, vključno z nekdanjo soško fronto. Gre za izjemno pohodniško doživetje, ki poudarja vrednote miru, razumevanja in medkulturnega dialoga. To unikatno ponudbo so na podelitvi izpostavili kot primer dobre prakse trajnostnega in odgovornega turizma, ki ohranja zgodovinski spomin in hkrati spodbuja povezovanje.