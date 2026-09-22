Na Okuse ob meji varno in varčno

»Varnost je na prvem mestu. Dogodki morajo potekati čim bolj varno tako za obiskovalce kot za osebje in organizatorje,« je poudaril deželni odbornik Pierpaolo Roberti, ki se je včeraj na goriški občini udeležil tiskovne konference o varnosti, javnem prevozu in mobilnosti ob letošnjih, že 21. Okusih ob meji. Poudaril je pomen tovrstnih prireditev, ki promovirajo mesto ter celotno Furlanijo - Julijsko krajino.

V varnost prireditve bodo vložili približno 200.000 evrov. »Okusi ob meji so prireditev rekordnih razsežnosti in zahtevajo pomembno naložbo v varnost,« je pojasnil občinski odbornik Luca Cagliari. Varnostni sistem temelji na modelu, ki se je v več letih prirejanja tega množičnega dogodka postopoma razvijal in izpopolnjeval. Za varnost bodo skrbeli lokalna policija, kvestura, karabinjerji, finančna policija, gasilci, civilna zaščita, zasebni varnostniki in druge službe.

Okrepljena nadzor in javni prevoz

Gorica se intenzivno pripravlja na prireditev, ki bo od 24. do 27. septembra v mesto privabila na tisoče obiskovalcev. Okoli 300 stojnic, razporejenih v 17 vasi, bo Gorico za štiri dni spremenilo v veliko prestolnico gastronomije. Del dogajanja pa bo tudi čez mejo, na območju EPICentra v Novi Gorici.

Na sedežu mestne policije bo deloval občinski operativni center, ki bo skrbel za usklajevanje različnih služb na terenu in hitro odzivanje ob morebitnih kritičnih dogodkih. V Ulici Morelli, na križišču z Ulico Crispi, bodo vzpostavili tudi točko prve pomoči. Prav tako bo okrepljen nadzor na prizorišču in železniški postaji.

Po podatkih, ki so jih včeraj predstavili na občini, bo družba Trenitalia v času prireditve nudila 77 rednih vlakov in 55 dodatnih povezav, pri čemer bodo nekateri večerni oziroma nočni vlaki v petek in soboto vozili tudi do 3.30. Predvideni so tudi 20-odstotni popusti na vozovnicah: v petek za potnike pod 26. letom starosti, v nedeljo pa za vse. V nedeljo pa bodo otroci do 12. leta ob spremstvu odrasle osebe potovali brezplačno. Od železniške postaje bo območje prireditve dosegljivo peš v približno 15 minutah, predvidena pa je tudi brezplačna avtobusna povezava med postajo in Korzom Italija.

APT bo okrepil mestne avtobusne povezave z 272 dodatnimi vožnjami, posebej v soboto, ko pričakujejo največji obisk.

Izpostavili so tudi brezplačen čezmejni turistični vlakec, ki bo povezoval območje prireditve z Novo Gorico. Vlak bo iz Gorice peljal do Erjavčeve ulice, ustavil pri EPICentru na območju Trga Evrope / Transalpina. Povezava bo obratovala v petek, soboto in nedeljo. Odhodi bodo predvidoma vsakih 30 minut.

Parkiranje in dostopnost

Za tiste, ki bodo v Gorico vendarle prišli z avtomobilom, bodo parkirišča razporejena na več lokacijah okoli mestnega središča, med drugim pri Rdeči hiši ter v ulicah Toscolano, Manzoni in Giustiniani. Goriško mestno središče je zaradi priprav od včeraj že zaprto. Zaradi tega je potrebno parkirati ob robu mesta.

Območje na Drevoredu Virgilio bo namenjeno avtodomom, v Ulici Nazario Sauro in na Trgu Sv. Hilarija pa bodo zagotovljena parkirna mesta za osebe z invalidnostjo. V sodelovanju z organizacijama FISH in UICI bo omogočena brezplačna izposoja invalidskih vozičkov in pomoč osebam z omejeno mobilnostjo. Na Korzu Italija 55 bo delovala služba Mobility Service; za koriščenje njenih storitev je potrebna rezervacija na www.gomobility.it ali tel. 348-6623013. Na strateških točkah bodo tudi obratovale info točke, ki bodo nudile informacije o mobilnosti, javnih prevozih, parkiriščih, vhodih na prizorišče in vseh dejavnostih.