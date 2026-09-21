Vipavska vinska klet zaradi visokih temperatur ob četrtino pridelka

V vinski kleti Vipava 1894 so letos odkupili manj grozdja. Okoli 200 njihovih pogodbenikov je namreč po trgatvi oddalo za četrtino manj pridelka od prvotnih napovedi, za kar so krive visoke poletne temperature in predvsem sončni ožigi.

»Bati se je, da v prihodnje ne bo nič bolje, zato bo treba razmisliti o posebnih ukrepih,« je na današnji novinarski konferenci opozoril Klemen Lisjak iz Kmetijskega inštituta Slovenije.

Vinogradi so po njegovih besedah odporni na sušo, vendar so bile letošnje poletne razmere ekstremne. Med ukrepi je naštel zasenčenje vinogradov oziroma namakanje, za kar bo treba zgraditi manjše vodne zadrževalnike.

Prav zaradi visokih poletnih temperatur so letošnjo trgatev začeli že 11. avgusta, kar je dva do tri tedne prej kot običajno. Po besedah vipavskega enologa Filipa Šinigoja so bile najbolj prizadete zgodnje sorte, kasneje pa je dež sredi avgusta omilil škodo. Rdeče sorte, ki so jih obirali ob koncu trgatve, so dale nekoliko več grozdja.

Predvsem pa je bilo letošnje grozdje zdravo, dobre so bile tudi vsebnosti sladkorja in kislin v grozdnih jagodah. »Tako lahko pričakujemo kakovostno letino, še posebej pri rdečih vinih, kjer je kakovost še posebej presenetljivo dobra in bodo primerna za staranje,« je še dejal Šinigoj.