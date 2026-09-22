Ponoči najhladneje na Goriškem, v Trstu burja presegla 70 kilometrov na uro

Severni zrak je ponoči dosegel naše kraje. Današnja noč je bila že precej hladnejša od minulega dogajanja. Zapihala je zmerna burja, ki je na Tržaškem povečevala občutek osvežitve.

Živo srebro se je spustilo najnižje na Goriškem, na območjih kjer je bil vpliv burje manjši. Najnižjo nočno temperaturo je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v Červinjanu, in sicer 9,8 stopinje Celzija, v Gradišču, 11,3 stopinje Celzia in v Gorici na sedežu deželne agencije Arpa, 11,5 stopinje Celzija.

Na Krasu so najnižjo nočno temperaturo namerili na Proseku, 13,2 stopinje Celzija, na Padričah, 13,3 in pri Briščikih, 13,4 stopinje Celzija.

V Trstu je bila najnižja nočna temperatura 18,7 stopinje Celzija, burja oz. vzhodni veter, ki je bil dokaj konstanten, pa je več ur v sunkih presegal hitrost 70 kilometrov ob povprečni hitrosti več kot 45 kilometrov na uro in povečeval občutek osvežitve.

Danes bo sončno, pihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo rahlo nad 20 stopinj Celzija.

Noč na sredo bo povečini rahlo hladnejša od današnje, jutrišnje najvišje dnevne temperature pa bodo do okrog 20 stopinj Celzija. Prevladovalo bo sončno vreme.

V četrtek bo delno jasno do spremenljivo oblačno. Naše kraje bo prešla oslabljena hladna vremenska fronta. Zlasti v severnih goratih predelih se bo prehodno povečala nestanovitnost in bodo lahko nastale posamezne krajevne plohe in nevihte.