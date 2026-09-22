Slovenska vas z bogato ponudbo hrane, pijače, glasbe in kulture

Nad vhodom v Crispijevo ulico v Gorici že visi napis Slovenska vas. V sklopu Okusov ob meji bodo namreč tu pod okriljem Zveze slovenske katoliške prosvete obiskovalce pričakovale bogato založene stojnice društev KD Sabotin iz Štmavra, SKD Hrast iz Doberdoba in SKPD F. B. Sedej iz Števerjana v sodelovanju z Vinoteko Števerjanski griči. »Sodelovanje članic ZSKP na eni največjih prireditev v mestu je priložnost za predstavitev Slovencev v Italiji širši javnosti, promocijo dejavnosti slovenskih kulturnih društev ter krepitev vezi med njihovimi člani,« pišejo iz ZSKP.

Vsako društvo Slovenske vasi bo ponujalo pristne okuse svojega kraja, od kmečkega piva do briških vin. Ob pijači bo na voljo tudi raznolika gastronomska ponudba. Sedej bo tudi letos ponujal dve različici Divjega Burgerja, katerih skupni imenovalec je divji prašič. Za sladkosnede bo poskrbel Hrast s palačinkami. KDSabotin pa bo z raznoliko ponudbo, od kuhanega pršuta do njokov, poskrbel za vse okuse.

Kulinarično ponudbo bo spremljal pester glasbeni program. V petek zvečer bo dogajanje pod velikim šotorom popestrila skupina The Maff, v soboto pa bodo za dobro voljo poskrbeli Rujni Muzikanti s svojo prvo avtorsko pesmijo Nora sreda. V nedeljo bo že med kosilom goste razveselil Briški kvintet, glasbeni program bo pozno popoldne sklenila mlada didžejka Melly Deejay.

Slovenska vas bo vrata slovesno odprla v četrtek, 24. septembra, ob 19.15. Slovesnost s pozdravi gostov bodo obogatili člani kitarskega orkestra SCGV Emil Komel pod vodstvom Martine Gereon.

Pod veliki šotor se vrača tudi niz Okusi kulture, kultura okusov. V petek, 25. septembra, bo ob 11. uri srečanje z evropskim poslancem iz vrst ELS-SVP Herbertom Dorfmannom z naslovom Evropske politike za varno in zdravo prehrano. Srečanja se bosta udeležila tudi predsednik Kmečke zveze Franc Fabec in deželni predsednik Coldiretti Martin Figelj. Istega dne ob 18.30 bo srečanje, posvečeno pivu z Jernejem Kerševanom iz Officina Brassicola Goriziana in Matejem Ferfoglio, proizvajalcem kmečkega piva Čuoč. Sobotno dopoldne bo namenjeno najmlajšim obiskovalcem, starim od 5 do 10 let. GMD ob 11. uri zanje pripravlja pravljico in ustvarjalno delavnico.