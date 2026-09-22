Štirideseterica pohodnikov po poti Šavrink iz Ospa do Doline

Sončna nedelja je bila kot naročena za štirideseterico pohodnikov, ki so se po poti Šavrink podali iz Ospa vse do Doline. Pohod je priredilo Turistično kulturno društvo Šavrinka v sodelovanju z Društvom Valentin Vodnik iz Doline, ki sodelujeta vneto že nekaj let ter si prizadevata za povezovanje slovenske Istre.

Pot je udeležence vodila iz Ospa preko Prebenega do Doline, idejno proti Trstu torej, kamor so hodile Šavrinke. V obdobju od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne se je na območju višjega dela koprskega zaledja namreč razvila dejavnost preprodajanja z jajci. S tem so se ukvarjale predvsem ženske, ki so jim pravili Šavrinke. Po jajca so hodile v osrednjo Istro in jih prodajale v Trstu.

Lani je TKD Šavrinka pohod po poti Šavrink organiziralo v sodelovanju s Slovenskim društvom Lipa iz Buzeta, ko so se udeleženci podali na hrvaško stran Istre, od Smokvice do Mlinov. Letos so to pot nadaljevali na drugo stran, proti Dolini. Pot je mednarodno skupino udeležencev - med njimi je bilo veliko pohodnikov iz hrvaške strani in iz Dolenjske - najprej vodila strmo do Prebenega. Do te točke je skupino vodil Vojko Udovič, ki je med potjo pripovedoval o posebnostih krajev, ki so bili del vsakdana Šavrink. Od Prebenega do Doline so se pohodniki spustili po gozdnih poteh v spremstvu Vojka Kocjančiča, ki jim je predstavil zgodovino stare vasi in pomen spomenikov NOB, pred katerimi so postali.

Pri večnamenskem centru Majenca v Dolini so člani društva Vodnik poskrbeli za pogostitev pohodnikov, medtem ko so člani in članice KD Šavrinov in anka Šavrink ponudili zabaven program, v sklopu katerega so ženske uprizorile pot, ki so jo Šavrinke redno opravljale s plenirjem na glavi in v spremstvu osliča, da bi v Trst le prenesle večje količine jajc. Predstavile so tudi stare običaje, ki so šli skorajda v pozabo, zaupale, kako so nekoč zdravili, na primer, pa tudi nekaj zgodb o štrigah. Ob harmoniki so tudi zapeli in dan je bil popoln. Pohod po poteh Šavrink noče biti le korak v preteklost, ampak želja, da bi spomine in tradicije ohranili žive tudi za prihodnje generacije.

Naslednje srečanje bo 24. oktobra, ko bo v goste prišla članica TKD Šavrinka, ki bo v dvorani društva Vodnik v Dolini vodila delavnico izdelovanja lutk, kateri bo sledila lutkovna predstava za otroke.