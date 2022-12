Potreben je nov asfalt

Ob težavah zaradi vojne v Ukrajini in podražitve energentov se soočajo s potrebo po obnovi vozišča avtoceste na območju nekdanjega mejnega prehoda med Štandrežem in Vrtojbo, po katerem je bil med pandemijo speljan ves tovorni in avtomobilski promet.

Za družbo zahtevno leto

Letošnje leto je bilo za družbo Sdag, upraviteljico goriškega tovornega postajališča, izredno zahtevno. Družba je dokaj uspešno prebrodila težave, ki so bile posledice gospodarske krize izpred nekaj let in zatem pandemije, tako da je lansko poslovno leto zaključila pozitivno.

Začetek letošnjega leta je bil sicer dober, vendar so se kmalu zatem začele nove težave, vezane na porast cen surovin in električne energije. Stroški so se zelo povečali tudi za prevoznike in za upravljanje skladišč. Na poslovanje družbe Sdag je negativno vplivala tudi vojna v Ukrajini, zaradi katere so se znižali prihodki od postankov tovornjakov; upad njihovega števila je približno 17-odstoten, medtem ko so se stroški za električno energijo podvojili.

Obnova je prepotrebna

Družba Sdag se sooča še z eno težavo, ki je posledica pandemije. Ko so bile ponovno uvedene kontrole na mejnih prehodih, so morali za ves promet urediti obvoz po avtocesti tako, da so lahko varnostni organi preverjali dokumente vseh avtomobilistov in tovornjakarjev. Zaradi velikega števila vozil v vrsti na avtocesti, zaradi njihovih postankov in počasne vožnje je popustilo vozišče, ki je potrebno nujnega vzdrževalnega posega; podobno velja za še nekaj točk ob nekdanjem mejnem prehodu med Štandrežem in Vrtojbo, kjer se je asfalt ugreznil pod težo tovornjakov.

Obnova cestišča na območju, ki spada pod pristojnost družbe Sdag, bo zelo draga in bi lahko negativno vplivala na poslovne rezultate družbe tudi v prihodnjih letih. Zaradi tega so že stekli pogovori z goriško občino, da bi našli čim ustreznejšo rešitev. V družbi Sdag vsekakor poudarjajo, da bodo vse omenjene težave kakorkoli imele zaenkrat še majhen učinek na poslovne rezultate, ki bi bili v normalnih razmerah pozitivni.

V kratkem bo družba Sdag v dogovoru z goriško občino podpisala sporazum o sodelovanju s tovornima postajališčema v Trstu in Červinjanu, ki bo zagotovil racionalizacijo logističnih storitev. Družba Sdag poleg tega še naprej sodeluje z družbo Adriafer pri organizaciji železniških prehodov, pri čemer niso ravno zadovoljni, da se še vedno odmika začetek gradnje novega čezmejnega povezovalnega loka.