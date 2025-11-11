»Potrpežljivo smo počakali na leto EPK 2025«

Letošnje letno srečanje CineRegio, evropske mreže, ki združuje glavne regionalne filmske in avdiovizualne sklade, te dni poteka med Gorico in Novo Gorico. Dogodek je sad sodelovanja med Avdiovizualnim skladom FJK in Filmsko komisijo Goriške. O letnem srečanju regionalnih filmskih skladov ter o tem, kako filmske produkcije vplivajo na razvoj določenega območja ter na lokalno gospodarstvo smo povprašali Alessandra Gropplera, predsednika Avdiovizualnega sklada FJK. Slednji deluje znotraj dežele FJK že skoraj dvajset let, saj je bil ustanovljen leta 2007.

Zamisel, da bi letno srečanje priredili v Goricah je prišla iz sodelovanja med skladom in Filmsko komisijo Goriške ob priložnosti GO! 2025, drži?

Zdel se nam je idealen trenutek, da združimo dva cilja: pokazati svoje delo v zadnjih 20 letih in hkrati spodbudili razmislek o možnosti, da bi v prihodnosti ustvarili tudi regionalni sklad v Sloveniji. Tovrstni regionalni skladi so namreč ena izmed najbolj dinamičnih realnosti znotraj evropskega financiranja, katerih je v vzhodni Evropi malo. Naš sklad sicer že zelo intenzivno sodeluje s Slovenijo, predvsem z nacionalnim slovenskim skladom. Idealen okvir za srečanje pa predstavlja GO!2025, s katerim deli naš sklad vrednoti brezmejnosti in čezmejnega sodelovanja.

Ali je tovrstno srečanje že kdaj potekalo v Italiji?

Vsako leto srečanje gosti druga regija. Letos se bo le-to prvič odvijalo v Furlaniji - Julijski krajini. To bo prvi krat, ko bo dogodek gostil naš sklad, ki je član CineRegio od leta 2012. O tem, da bi mi priredili dogodek, smo sicer večkrat razpravljali, a smo zelo veseli, da smo potrpežljivo počakali. Leto Evropske prestolnice kulture je namreč res idealna priložnost. Ni naključje tudi, da je državni filmski sklad RS pred nekaj tedni v Bledu gostil program, namenjen nacionalnim skladom iz vse Evrope ...

Koliko avdiovizualnih skladov je del CineRegio?

Znotraj CineRegio sodeluje več kot 50 regionalnih kinematografskih skladov iz vseh evropskih držav. SCineRegio delimo iste vrednote, in sicer željo po spodbujanju kulture, ki temelji na raznolikosti, verujemo v pomembnost ohranjanja regionalne identitete vrednoti regionalno identitete.