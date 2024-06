Povezani v glasbi (video)

Pravo EPK-jevsko vzdušje je v petek zvečer zavladalo na goriškem Trgu sv. Antona, kjer so slovensko-italijanski orkester GONG in drugi nastopajoči pričarali s čustvi in mirovniškimi sporočili nabit večer. Prvi iz niza Koncertov pod zvezdami je uvodno postregel s premierno izvedbo slovesne, a hkrati razigrane himne Evropske prestolnice kulture 2025 za pihalni orkester, ki jo je uglasbil mladi Vid Bavcon iz Solkana in bo ena od simbolnih pesmi projekta GO! 2025, v nadaljevanju pa so prvič zazvenele izvedbe skladbe Želja po miru, Veter z Balkana in Pomlad ter številna druga dela.

Ob članih čezmejnega sestava, ki je nastal v okviru projekta GO(d)BA 2025 in ga vodi Sandi Cej, sta na oder stopili solistki, harfistka Ester Pavlic in sopranistka Nejka Čuk, ki se je orkestru med drugim pridružila med izvajanjem skladbe Na krilih hrepenenja II avtorice Mateje Černic. Za plesne točke je poskrbela šola Pro Dance Company iz Nove Gorice, vizualno podobo melodijam in besedam pa je z ognjenimi točkami slikala skupina KreAktiv. V imenu Občine Gorica sta pozdravila odbornika za EPK 2025 in kulturo, Patrizia Artico in Fabrizio Oreti, na oder so stopili še deželni svetnik Diego Bernardis, direktorica Zavoda GO! 2025 Mija Lorbek, novogoriška mestna svetnica Ana Zavrtanik Ugrin in Greta Modula v imenu EZTS GO.

V slovenščini in italijanščini sta večer povezovali Mateja Rosa in Sophia Liviero. Za zaključek je orkester zaigral Himne narodov, kolaž nekaterih evropskih himen in Ode radosti, ter Maledetta primavera! Paola Cassella in Blaža Pahorja.