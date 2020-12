Povezujejo Kostanjevico in grajski grič

Krožna pot od grajskega griča do Kostanjevice je ena izmed številnih povezav, v tem primeru tudi fizičnih, med dvema Goricama. Z izrednim vzdrževanjem, ki ga goriška občinska uprava predvideva v prihodnjih mesecih, se zavzemajo za dodatno promocijo te poti in zgodovine, ki povezuje obe mesti.

»Pešpot, ki pelje od Ulice Giustiniani pod grajskim gričem vse do Kostanjevice, že obstaja, vendar je trenutno precej neurejena,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna. Zaradi tega in tudi zato, da bi postala pot čim bolj varna za sprehajalce in druge uporabnike, je občinska uprava sprožila postopek za njeno ureditev. Arhitekturnemu biroju Gianpiero Iurig iz Gradišča je naročila končni in izvedbeni načrt za izredno vzdrževanje kostanjeviške ceste, točneje poti, ki nas iz Ulice Cappella pripelje do kostanjeviškega samostana. Pot je makadamska. V sklopu del bodo uredili odvodnjavanje meteornih voda, tla in razsvetljavo. »Novogoriška občina bo poskrbela za ureditev poti na slovenski strani, tako da bo celotna pot v obeh državah privlačnejša,« zagotavlja župan Ziberna. Dela na italijanski strani so vredna približno 72.000 evrov.