Povpraševanje po vodičih poskočilo

Da je z Evropsko prestolnico kulture 2025 v obeh Goricah videti več turistov, ni nobena skrivnost. S porastom obiskov pa je poskočilo tudi povpraševanje po vodnikih, ki bi obiskovalce pospremili na ogled prve čezmejne evropske prestolnice kulture. »Pri meni se je povpraševanje po Gorici kar podvojilo,« pravi Boris Štrukelj, vodnik, ki sicer prihaja s Tržaškega, po potrebi pa priskoči tudi do naših koncev. Veliko zanimanja je tako za Gorico kot za Novo Gorico, nadalje pove Štrukelj in pristavi, da so obiskovalci tudi vedno navdušeni in zadovoljni nad tem, kar v Goricah odkrijejo in se novega naučijo. Ker ponujata odlično priložnost za spoznavanje prve svetovne vojne, postajata Gorici vse bolj priljubljeni zlasti za šolsko mladino, ugotavlja še vodič, po mnenju katerega je povod za porast obiskov nedvomno naziv Evropske prestolnice kulture 2025.

V Gorici in Novi Gorici vodniki sodelujejo. »Novogoriški vodniki vodijo tudi po Gorici in obratno,«pojasnjuje Boris Štrukelj. Da lahko vodi ogled, mora biti vodič usposobljen: kdor ima italijansko licenco, lahko vodi sprehod tudi po Novi Gorici in obratno, vodič s slovensko licenco lahko nudi vodenja po Gorici. Po muzejih ali razstavah v drugi državi pa naj ne bi vodil - za to potrebuje slovensko licenco, ki jo je sicer nekoliko manj komplicirano doseči kot v Italiji, razlaga Štrukelj, ki razpolaga z obema.

Usposabljanja so v Italiji doslej potekala na lokalni ravni, po novem pa naj bi postala državna. Kandidati naj bi torej morali skozi državni izpit za pridobitev licence za opravljanje poklica turističnega vodnika. »Tako da bi bili načeloma vsi državni vodniki,« pove Boris Štrukelj in doda, da je pa Italija velika in navadno ni velikega zanimanja s strani vodnikov, ki delujejo v Furlaniji - Julijski krajini, da bi turiste spremljali na primer po Rimu, saj to zahteva veliko več priprave.