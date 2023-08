Požar, ki je sredi popoldneva ob železniški progi med Sabliči in Štivanom, je obvladan.

Ob 18.20 so nam prostovoljci civilne zaščite, ki sodelujejo pri gašenju, povedali, da so ognjeni zublji pogašeni in da poteka sanacija pogorišča. Helikopter ravnokar opravlja zadnje prelete.

Državna cesta št. 55 je med Sabliči in Štivanom še zaprta, ravno tako je prekinjen železniški promet med Tržičem in Trstom.