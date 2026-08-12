V križišču med Tržičem, Štarancanom in Ronkami se je hudo poškodoval motorist

Okrog 1.30 ponoči sta v križišču med občinami Tržič, Štarancan in Ronke trčila motor in avtomobil. Voznik motorja yamaha, 20-letnik iz Špetra ob Soči, se je huje poškodoval, reševalci za nujno medicinsko pomoč so ga s helikopterjem prepeljali v katinarsko bolnišnico. V nesreči se je lažje poškodovala tudi voznica avtomobila, doma iz Ronk, ki so jo prepeljali v tržiško bolnišnico. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče ter organi pregona, ki preiskujejo njene vzroke.

Kot kaže po še neuradnih podatkih, je 20-letnik izgubil nadzor nad motorjem in trčil v avtomobil.

Gre sicer za zelo nevarno križišče, za katerega se javnost že leta prizadeva, da bi ga nadomestili s krožiščem.