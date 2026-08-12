Javna naročila za gradnjo nove šole bodo vodili v Tržiču

Postopek za načrtovanje, rušenje obstoječe stavbe in gradnjo novega poslopja doberdobske osnovne šole Prežihovega Voranca, za katero ima Občina Doberdob na voljo 3.500.000 evrov deželnega prispevka, bodo vodili v Tržiču. Pri naročilih, katerih vrednost presega pol milijona evrov, se morajo namreč manjše občine obrniti na zakonsko kvalificirane centre za javno naročanje. Ker tak center deluje v Tržiču, je doberdobska občinska uprava za pomoč zaprosila tamkajšnjega župana Luco Fasana.

»V Tržiču so naši prošnji ugodili, za kar se jim zahvaljujemo. V kratkem bomo podpisali pogodbo. Za storitve tržiškega centra za javno naročanje bomo plačali 1500 evrov,» razlaga doberdobski župan Peter Ferfoglia. Poudarja, da bo že samo rušenje obstoječega osnovnošolskega poslopja stalo od 600.000 do 700.000 evrov, zato Občina Doberdob postopka v skladu z veljavno zakonodajo ne bi mogla izpeljati sama.

Takoj po podpisu pogodbe bodo po županovih besedah začeli pripravljati dokument z usmeritvami za projektiranje (t. i. DIP), nato pa bodo pripravili in objavili razpis za izbiro načrtovalca. Župan se nadeja, da bodo dela stekla prihodnje leto, po možnosti kmalu po koncu šolskega leta 2026/2027.

»Upali smo, da bomo vse te postopke izpeljali že prej, žal pa se je zavleklo zaradi številnih vzdrževalnih del, ki smo jih morali opraviti v javnih stavbah, kjer je bilo treba sanirati električno napeljavo. Posegi so bili potrebni v osnovni in nižji srednji šoli, na sedežu civilne zaščite in v vrtcu, na sedežu društva Mladost pa preverjanja še potekajo. Vzdrževalna dela bodo potrebna tudi na javni razsvetljavi,» našteva Ferfoglia.

Kam se bodo preselili?

Projektant bo moral po županovih besedah predlagati tudi najprimernejšo rešitev za preselitev učencev in šolskega osebja med gradbenimi deli. »Trenutno še ne vemo, ali bo pouk potekal v kontejnerjih oziroma montažnih objektih. Možnost, da bi otroke in osebje preselili v center Gradina, se je izkazala za težje izvedljivo, čeprav je še nismo povsem opustili,» pojasnjuje župan.

Dežela FJK je Občini Doberdob za rušenje obstoječega in gradnjo novega šolskega poslopja oziroma šolskega središča namenila 3.500.000 evrov. Po županovih besedah bo ta znesek zadostoval samo za prvi sklop del. »Prva faza projekta predvideva rušenje obstoječega osnovnošolskega poslopja in gradnjo novega. V njem bosta tudi sodobna kuhinja, v kateri bodo pripravljali hrano za vrtčevske otroke ter učence osnovne in nižje srednje šole, in jedilnica. Načrt bo predvideval še gradnjo avditorija in preureditev vrtca, saj želimo ustvariti pogoje tudi za odprtje jasli,» pravi župan Ferfoglia in poudarja, da za drugi sklop del še nimajo denarja. »Prošnje bomo na Deželo FJK začeli vlagati, ko bomo imeli na voljo vsaj osnutek načrta,» pojasnjuje.