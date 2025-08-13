Požar za Tržičem pod nadzorom

Danes, 13. avgusta, je okrog 10.45 zagorelo na kraških vzpetinah za Tržičem. Na delu so gasilci iz Gorice in Tržiča, katerim so se pridružili še kolegi iz Trsta, Vidma in Pordenona, prostovoljci civilne zaščite in gozdarski policisti. Pri gašenju sodelujeta tudi helikopterja civilne zaščite. Tržiška občina poziva občane, naj se ne odpravljajo proti požarišču in naj pustijo prost prehod gasilskim vozilom.

Ob 12.45 sta bilo gašenje požara in njegova zajezitev še v polnem teku. Na kraju so tudi organi pregona.

Požar je od okrog 14. ure pod nadzorom, so sporočili gasilci.