Požari na goriškem Krasu povečini pod nadzorom (video)

Požari na goriškem Krasu so bili ob 17. uri povečini pod nadzorom, je za Primorski dnevnik po telefonu povedal sovodenjski župan Luca Pisk, ki nad potekom gašenja ni prikrival rahlega optimizma. Ogenj na požariščih povečini slabi, dva kanadera in helikopterji so opravili odlično delo, je ocenil. Veter se je popoldne le prehodno in delno okrepil, potem pa spet ponehal. Razmere so se v primerjavi z minulimi dnevi umirile. Zaskrblja še tlenje posameznih žarišč. Oči so seveda uprte tudi v nebo, je še povedal, kajti ob nocojšnjem poslabšanju bi bile padavine več kot dobrodošle in bi lahko odločilno pripomogle k dokončni pogasitvi.

Nekaj težav z ognjem je bilo še na pokrajinski cesti št. 9 med Martinščino, Poljanami in Vrhom, toda stanje je pod nazdorom, je za Primorski dnevnik povedal doberdobski župan Fabio Vizintin.

Na pobudo sovodenjskega župana Piska so se dopoldne srečali župani treh sosednjih občin, prisotna sta bila še doberdobski župan Fabio Vizintin in župan Zagraja Marco Vittori, in se pobliže seznanili s stanjem ter z morebitnimi dodatnimi ukrepi v duhu medsebojnega sodelovanja.