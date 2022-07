Požarišče pri Cerju povsem pod nadzorom

Z goriškega dela Krasa, kjer so od nedelje gasili obsežen požar, prihajajo spodbudne novice. Po besedah nočnega vodje intervencije Stanka Močnika je situacija na obsežnem požarišču povsem pod nadzorom, so zjutraj sporočili z regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko. Kot so zapisali, je bila minula noč za številne gasilce bistveno manj stresna kot prejšnja. Nekaj manjših posameznih žarišč je sicer še bilo, a so gasilci s takojšnjimi akcijami preprečili morebitne nove izbruhe ognja. Ob tem jim je bila v veliko pomoč tudi narava, saj je veter povsem obnemogel.

»Vsi lahko le upamo, da je najhujše mimo,« so še zapisali v regijskem štabu Civilne zaščite za severno Primorsko. Ob tem pa so opozorili, da je pred gasilci še veliko dela na terenu in seveda pozornega spremljanja stanja na skoraj 400 hektarih, ki jih je zajel požar. Danes bosta poveljniško mesto akcije gašenja požara na Krasu obiskala tudi predsednik republike Borut Pahor in poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

Uprava RS za zaščito in reševanje je z jutrišnjim dnem razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina, Vipava. Drugod po državi je z 20. julijem razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Povsod po državi je v naravnem okolju prepovedano požiganje in odmetavanje gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove ter izven pozidanih površin izvajati aktivnosti ter uporabljati predmete in naprave, ki lahko povzročijo požar. Prepovedani so tudi ognjemeti.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta nad spoštovanjem razglasa oziroma upoštevanjem prepovedi izvajala poostren nadzor.