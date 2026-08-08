Poziv k ustvarjanju izven ustaljenih okvirjev

V Novi Gorici bo še danes, 7. avgusta, potekal 15. Mednarodni mladinski filmski tabor, ki ga pripravljata Kinoatelje in Ustanova Silvana Furlana. Letošnja tema Out of the box / Izven ustaljenih okvirjev mlade spodbuja, da film vzamejo v svoje roke, dobesedno in tudi malo drugače.

»Letos tabor prvič v celoti poteka v EPICentru, na prostoru, ki je že sam po sebi nekoliko ‘out of the box’ - na stičišču dveh mest, dveh držav in številnih zgodb. Morda je zato tudi primeren prostor za mlade, ki se učijo gledati čez robove, ki so jim bili postavljeni,« je na včerajšnji predstavitvi povedala Mateja Sulič, vodja tabora iz Kinoateljeja. Udeležencev je letos sedemnajst, stari so od 9 in 17 let. Med njimi je 13 povratnikov, štirje so novinci, šest je deklet, fantov pa enajst, prihajajo pa iz Slovenije, Italije in zamejstva. Med njimi sta tudi dva otroka poljskih staršev.

Tabor se je začel 3. avgusta in se bo zaključil danes. Umetniško ga vodi Hana Repše, avtorica animiranih filmov in filmska pedagoginja, za filmsko ustvarjanje skrbijo mentorji Jan Mozetič, Lana Andolšek in Matej Okroglič, za glasbo Enej Ljubič Šinigoj, kot prostovoljka sodeluje Eva Berti, fotograf je Jure Batagelj, vodja tabora pa je Mateja Sulič. Na taboru nastajajo štirje kratki filmi, ki se žanrsko gibljejo med igranim, dokumentarnim in eksperimentalnim; dva sta igrana, druga pa raziskujeta preplet dokumentarnega in igranega oziroma eksperimentalnega pristopa.

Podpora novogoriške občine

Na včerajšnji predstavitvi tabora je spregovoril tudi novogoriški župan Samo Turel, ki je ponosen, da se tovrstne dejavnosti odvijajo novogoriški občini. Zagotovil je, da bo občina tabor tudi v prihodnje podpirala. Izpostavil je pomen kulturnih in izobraževalnih vsebin za mlade ter dejal, da ga veseli, da se tabor letos odvija v EPICentru, enem izmed pomembnejših zapuščinskih projektov Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Po njegovih besedah takšne pobude, podobno kot Letni kino Silvana Furlana, ki se je pravkar zaključil, prispevajo h gradnji in vzgoji filmskega občinstva. Dodal je še, da občina z veseljem podpira programe, ki mladim omogočajo ustvarjalni razvoj, saj lahko prav iz takšnega okolja zrastejo prihodnji filmski ustvarjalci in talenti.

Tabor se bo zaključil danes ob 21. uri, ko bodo mladi ustvarjalci svoje filme prvič pokazali javnosti. Projekcija bo potekala v prostorih EPICentra.