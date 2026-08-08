»Gradnja železniškega povezovalnega loka se bo začela pred koncem letošnjega leta. Projekt je strateškega pomena tudi za podjetje RFI.« Tako pravi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je v prejšnjih dneh pisal podjetju RFIin zahteval pojasnila v zvezi z načrtom za gradnjo novega železniškega povezovalnega loka, ki bo zgrajen med Štandrežem in Vrtojbo ter bo omogočil, da bodo vlaki enostavneje vozili iz Gorice v Novo Gorico, saj jim ne bo več treba obračati smeri vožnje na goriški železniški postaji.

Na županov dopis se je odzvala nova predsednica podjetja RFI Paola Firmi. V pismu, ki ga je poslala goriški občini, je zagotovila, da je projekt strateškega pomena in da so se že začeli postopki za razlastitev nekaterih zemljišč, ki jih podjetje RFI mora pridobiti za gradnjo novega povezovalnega loka. Predsednica je napovedala, da naj bi se gradbena dela začela še pred koncem leta, kot prvo naj bi steklo preverjanje morebitne prisotnosti neeksplodiranih ubojnih sredstev. Župan Rodolfo Ziberna pristavlja, da se je zadeva premaknila z mrtve točke tudi po zaslugi prizadevanj tržiške odvetnice Caterine Belletti, ki je članica upravnega odbora podjetja RFIin predsednica družbe FS International. D.R.