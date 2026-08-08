Na Krasu namerili rekordno vročo »supertropsko« noč, ki je ne bodo pozabili

Padel je še en vročinski rekord. Ponekod na Krasu so danes namerili prvo »supertropsko« noč s temperaturami, ki so ponoči vseskozi presegale 25 stopinj Celzija. Gre za izjemno visoko nočno temperaturo za Kras, saj bi se morale noči na kraški planoti normalno ohlajati pod 20 stopinj Celzija, pravzaprav bi se morale najnižje nočne temperature zadrževati povečini med okrog 15 in 20 stopinjami Celzija.

Šibka burja je danes ponoči še dodatno segrevala ozračje, pod 25 stopinj Celzija se je na Krasu ohladilo le v bolj zatišnih legah, kot denimo pri Briščikih. Drugače pa je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa na Padričah namerila najnižjo nočno temperaturo 26,5 stopinje Celzija, več ur pa več kot 27 stopinj Celzija z viškom ob 3. uri, ko je bilo 28,2 stopinje Celzija. Relativna vlaga je bila povečini 40- do 50-odstotna. Ni treba posebej poudarjati, da so visoke temperature mnogim povzročale težave in da je bil spanec oviran. V Bazovici so namerili najnižjo nočno temperaturo 25 stopinj Celzija, ob 2. uri pa neverjetnih 30,1 stopinje Celzija. V Praprotu so namerili najnižjo nočno temperaturo 25,7 stopinje Celzija, pri čemer se je živosrebrni stolpec ob 1. in 2. uri zjutraj zadrževal le nekaj desetink Celzija pod 30 stopinjami Celzija. Pri Briščikih, ki so v bolj zavetrni legi in je imela burja manjši vpliv, so namerili najnižjo nočno temperaturo 22,8 stopinje Celzija, ki je sicer za Kras še vedno zelo visoka, toda ni rekordna.

Noč je bila izredno vroča in »supertropska« tudi v Trstu. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje je na pomolu Bandiera namerila najnižjo nočno temperaturo 28,9 stopinje Celzija, pri čemer se je živosrebrni stolpec več ur zadrževal okrog ali nad 30 stopinj Celzija.

Danes bo spremenljivo, v gorah se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo ponekod spuščale do ostalih predelov. Ponekod bo prehodno rahlo manj vroče.

Jutri bo spet sončno s temperaturami do okrog 35 stopinj Celzija. Pihala bo šibka burja.