Soča pri sotočju z Vipavo poponoma presahnila (VIDEO)

Soča ima na Goriškem zaradi dolgotrajne suše in skoraj dvomesečnega pomanjkanja padavin vse nižji pretok, sicer pri Ločniku večji del vode preusmerjajo v kanal Agro Gradiscano, od katerega je odvisna kmetijska proizvodnja na poljih in vinogradih med Gorico, Gradiščem in Krminom. Ker v strugo spuščajo vse manj vode, je v v prejšnjih dneh Soča pri Sovodnjah popolnoma presahnila. Tako je po letu 2022 ponovno ostalo na suhem sotočje z Vipavo.

Ker je presahnila Soča, je približno dvesto metrov pred sotočjem poniknila še Vipava.