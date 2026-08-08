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Soča pri sotočju z Vipavo poponoma presahnila (VIDEO)

Večji del vode pri Ločniku preusmerjajo v kanal Agro Gradiscano, saj jo potrebujejo za namakanje polj med Gorico, Gradiščem in Krminom

Danjel Radetič |
Sovodnje |
7. avg. 2026 | 10:16
    Soča pri sotočju z Vipavo poponoma presahnila (VIDEO)
    Na sotočju Soče in Vipave ni več vode (FOTO D.R.)
    Soča pri sotočju z Vipavo poponoma presahnila (VIDEO)
    Soča pri sotočju z Vipavo poponoma presahnila (VIDEO)
    Soča pri sotočju z Vipavo poponoma presahnila (VIDEO)
    Soča pri sotočju z Vipavo poponoma presahnila (VIDEO)
    Soča pri sotočju z Vipavo poponoma presahnila (VIDEO)
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Soča ima na Goriškem zaradi dolgotrajne suše in skoraj dvomesečnega pomanjkanja padavin vse nižji pretok, sicer pri Ločniku večji del vode preusmerjajo v kanal Agro Gradiscano, od katerega je odvisna kmetijska proizvodnja na poljih in vinogradih med Gorico, Gradiščem in Krminom. Ker v strugo spuščajo vse manj vode, je v v prejšnjih dneh Soča pri Sovodnjah popolnoma presahnila. Tako je po letu 2022 ponovno ostalo na suhem sotočje z Vipavo.

Ker je presahnila Soča, je približno dvesto metrov pred sotočjem poniknila še Vipava.

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