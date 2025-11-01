Pozor na tatvine po stanovanjih

V zadnjih dneh so varnostni organi obravnavali nekaj tatvin po stanovanjih, zaradi česar pozivajo vse prebivalce goriške pokrajine, naj bodo bolj pozorni in naj bolje zaščitijo svoje imetje. Neznanci so v prejšnjih dneh vlomili v stanovanje v Ulici Zorutti v Ločniku in v istem večeru še v stanovanje v Ulici Bauzer. V obeh primerih so razbili šipo na oknu, vstopili v notranjost in zatem prebrskali vse predale in omare ter naposled našli in pobrali nekaj zlatnine. Lastniki stanovanj so tatvini prijavili, tako da prvo preiskujejo policisti, medtem ko se z drugo ukvarjajo karabinjerji.

Ker so vsako leto v jesenskem času število tatvin po stanovanjih poveča, varnostni organi opozarjajo, da je treba ob odhodu od doma zapreti okna in zakleniti vrata, ključev pa ne gre puščati pod preprogo ali za kakšno vazo, kjer jih lahko vsakdo najde. Če ob povratku domov najdemo odprta vrata oz. sumimo, da je kdo vstopil v naše stanovanje, moramo takoj poklicati interventno številko 112.

Neznancem poleg tega ne smemo razkrivati, kdaj nameravamo na dopust in kdaj se bomo vrnili s potovanja, sosede pa moramo zaprositi, če lahko v naši odsotnosti redno praznijo naš poštni nabiralnik. Koristni so seveda tudi drugi varnostni ukrepi (alarmne naprave, nadzorne kamere, protivlomna vrata). V vsakem primeru je bolje, da doma ne hranimo večjih vsot denarja, nakita in drugih dragocenih predmetov, še zlasti ne v nočnih omaricah v spalnih sobah, ki jih tatovi pregledajo, čim vlomijo v stanovanja.