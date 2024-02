Pravljična oaza za otroke in starše

Pravljične urice v knjižnici so več kot le pripovedovanje in poslušanje zgodb. So priložnost za gradnjo mostu med resničnostjo in domišljijo ter za spodbujanje ljubezni do branja. Z ustrezno pravljico se mladi poslušalci navdušijo, v svetu pravljic se lahko izgubijo in hkrati najdejo. Malčki s poslušanjem pravljic tudi širijo besedni zaklad, kar je še toliko bolj pomembno v dvojezičnem okolju.

V sodobnem hitrem tempu življenja, polnem tehnologije in obveznosti, so pravljična srečanja v Feiglovi knjižnici postala kot oaza za otroke in njihove starše. To je čas, ko se svet za nekaj trenutkov ustavi, knjižnica postanejo prostor, kjer se besede spremenijo v čarobne pripovedi, ki odpirajo vrata v domišljijske dežele. Pravljične urice tradicionalno potekajo vsak ponedeljek ob 17.30. Letošnja sezona je prav uspešna, saj se je na vsakem srečanju zbralo v povprečju 20 otrok, včasih tudi več kot 40.

Sezona, ki se je začela oktobra, se bo nadaljevala vse do konca maja. V ponedeljek, 19. februarja, bodo Feiglovo knjižnico obiskale priljubljene lutke Gledališča Bičikleta s predstavo Bonton za male lumpe, ki je primerna za vse tiste otroke, ki radi skačejo v besedo, vrtajo po nosu, stikajo po tujih torbah, pacajo in mljaskajo med kosilom in klepetajo v gledališču. Prihodnji ponedeljek (26. februarja) bodo na vrsti prostovoljci projekta Librilliamo, ki bodo otrokom prebirali različne pravljice. V naslednjih tednih se bodo zvrstile še lokalne pravljičarke Katerina Citter, Sabina Vostner, Melita Malalan in Alenka Petaros. Prav poseben bo tudi obisk pevke in pravljičarke Malale Tine Rakoto Serban, ki bo 8. aprila otrokom pripovedovala mitsko pripovedko iz njene druge domovine, Madagaskarja. Malgaška ljudska pravljica o fantku Ibotity je v slovenščini izšla leta 2020 pri društvu Drevo sozvočja, od takrat omogoča pomoč pri pogozdovanju Madagaskarja, ki je izgubil že 80% svojega prvotnega gozda.

Na pravljičnih uricah v maju se bodo v vlogi pravljičarjev tudi letos preizkusili starši, ki v teh mesecih sledijo tečaju slovenščine v organizaciji Združenja družin Ringaraja za italijansko govoreče starše otrok, ki obiskujejo slovenske šole. Tečaj tedensko poteka v prostorih Trgovskega doma in ga vodi Sara Terpin. Skratka, v Feiglovi knjižnici bo vsak ponedeljek popoldne do konca maja še zelo pestro in zabavno.