Prenovili bodo parkirišča, iščejo nove družbenike

Družba Sdag je v petek predstavila nov industrijski načrt za obdobje 2027-2031, v katerem je predvidenih za 31,5 milijona evrov naložb v posodobitev tovornega postajališča pri nekdanjem mejnem prehodu med Štandrežem in Vrtojbo. Med drugim načrtujejo prenovo parkirišč, za kar že imajo na voljo 3.450.000 evrov. Ravno tako so že na voljo sredstva (dva milijona evrov) za dela, ki so na območju intermodalnega središča povezana z gradnjo novega železniškega povezovalnega loka. Za pridobitev preostalih sredstev se bodo prijavili na različne državne in evropske razpise, pomoč jim bo zagotovila tudi Dežela Furlanija - Julijska krajina v okviru širšega načrta, ki predvideva povezovanje vseh pristanišč in tovornih postajališč na deželni ravni.

»Ciljamo na okrepitev vloge našega tovornega postajališča v širšem prostoru. Načrt predvideva tesnejše povezovanje s tržaškim pristaniščem, razvoj železniškega in intermodalnega prometa, učinkovitejši pretok blaga ter izboljšanje storitev za prevoznike,« je v uvodnem delu včerajšnje predstavitve poudaril goriški župan Rodolfo Ziberna v imenu goriške občine, ki je trenutno edini družbenik družbe Sdag.

Le goriška občina je premalo

»Zadali smo si več ciljev. Eden izmed njih je tudi pridobiti nove družbenike, saj je prvenstveni cilj občine, da poskrbi za svoje občane, zato potrebujemo družbenike, katerih glavna dejavnost je logistika,«je pristavil izvršni direktor družbe Sdag Renato Russo in pojasnil, da se bo izvajanje novega industrijskega načrta začelo z obnovo parkirišč, saj želijo povečati njihovo zmogljivost in predvsem izboljšati storitve za voznike torornjakov.

»Po avtocesti A34 se vsako leto pelje 2,2 milijona tovornjakov, vendar se jih na območju Sdag ustavi le okoli tri odstotke. Cilj je povečati ta delež in čim več šoferjev spodbuditi k postanku na našem tovornem postajališču,« je pojasnil Russo in opozoril, da bodo posebno pozornost namenili varnosti.

Parkirišče P1 bodo opremili s sodobnim varnostnim sistemom, tako da bo kot edino v deželi pridobilo certifikat Gold. Poslopje, kjer je nekoč kotlovnica, bodo prenovili in v njem uredili stranišča, bar in prostor za šoferje. Gradbena dela se bodo začela prihodnje leto.