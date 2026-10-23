Razstava o rodbini, ki je modernizirala Gorico

»Zgodba družine Ritter je veliko več kot le zgodovina rodbine industrialcev. Pripoveduje o Gorici, ki se je v 19. stoletju spreminjala in se z novimi proizvodnimi dejavnostmi, infrastrukturo, socialnimi pobudami ter živahnim kulturnim dogajanjem odpirala sodobnosti,« pravi Cristina Bragaglia, ena od kustosinj razstave Il secolo dei Ritter 1814-1914. Una famiglia di industriali nella Gorizia dell’Ottocento (Stoletje Ritterjev 1814-1914 - Podjetniška rodbina v Gorici 19. stoletja), ki bo od jutri na ogled v nekdanji konjušnici palače Coronini Cronberg v Gorici.

Razstava osvetljuje različne plati rodbine Ritter von Záhony, ki je imela odločilno vlogo pri preobrazbi Gorice v industrijsko središče, njeni člani pa so se uveljavili tudi kot inovatorji, dobrotniki in kulturniki. Razstava, na kateri pogrešamo le opise v slovenščini, se začenja s portreti številnih članov rodbine. Johann Christoph Ritter von Záhony, ki se je v začetku 19. stoletja iz Nemčije preselil najprej v Trst in nato v Gorico, je imel namreč kar 14 otrok. Razstavna pot se nadaljuje z načrti, fotografijami, dokumenti in osebnimi predmeti, ki pričajo o vzponu rodbine v Gorici.

Od sladkorja do šole

Družina Ritter je izvirala iz Frankfurta ob Majni, njeni predniki so bili luteranski pastorji in teologi. Johann Christoph Ritter je v Gorici najprej odprl tovarno sladkorja, ki je obratovala v Podturnu, njegovi nasledniki pa so družinsko gospodarsko dejavnost razvili in razširili. V Stražcah so najprej zgradili mlin, nato še predilnico, okoli katere je zrasla delavska četrt, v Podgori pa so od družine Ascoli prevzeli tovarno papirja. Pomembno vlogo so imeli tudi pri prihodu železnice v Gorico, člani rodbine pa so bili med prvimi predsedniki Trgovinske zbornice.