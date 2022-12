Pravosodno ministrstvo odkupilo nekdanjo šolo Pitteri

Po več letih naj bi se s 1. januarjem dokončno zaključil postopek za prodajo stavbe nekdanje osnovne šole Pitteri v Kapucinski ulici. Od goriške občine jo je odkupilo pravosodno ministrstvo, ki jo bo obnovilo in vanjo razširilo bližnji zaporniški kompleks.

Zamud kar nekaj

Pravosodno ministrstvo je formalno izrazilo svoje zanimanje za nakup stavbe nekdanje šole Pitteri, kjer je svoj čas domovala tudi prvostopenjska srednja šola Ivan Trinko, februarja leta 2019. Stavba je bila zgrajena med letoma 1909 in 1910, zaradi česar je moralo svoje dovoljenje za prodajo dati tudi ministrstvo za kulturo. Sprva je kazalo, da bo najustreznejša rešitev brezplačna koncesija nepremičnine ministrstvu; nato pa se je izkazalo, da je odkup boljša varianta. Krajevne uprave po zakonu ne morejo brezplačno odstopiti svojega imetja državi (v obratnem primeru je to dovoljeno). Sledilo je več birokratskih korakov. Goriški občinski odbor je junija 2020 sprejel sklep, na podlagi katerega je v triletni načrt prodaje občinskega nepremičninskega premoženja vključil tudi nekdanje šolsko poslopje v Kapucinski ulici. Osnutek pogodbe med občino in ministrstvom je bil pripravljen že leta 2020, postopek pa se je precej zavlekel.

Odšteli 490.000 evrov

Pred dobrima dvema mesecema, 27. septembra 2022, so predstavniki soudeleženih akterjev le podpisali kupoprodajno pogodbo. Ker gre za vinkulirano poslopje, je prodaja podrejena predkupni pravici ministrstva za kulturo. Ministrstvo predvidoma ni zainteresirano za poslopje v Kapucinski ulici, formalno pa ima še nekaj dni časa, da uveljavi svojo predkupno pravico. »Predvidoma bo od 1. januarja lastnik stavbe nekdanje osnovne šole Pitteri pravosodno ministrstvo,« napoveduje odbornik za premoženje Paolo Lazzeri. Ministrstvo je nepremičnino in zemljišče, ki ga zdaj kot parkirišče uporabljajo občinski uslužbenci, nakupilo za 490.000 evrov. V obnovo in preureditev poslopja naj bi po napovedih vložili 4,5 milijona evrov.