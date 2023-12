Praznično in povsem čezmejno. Takšno je bilo predsinoči vzdušje na razprodanem koncertu Go-Gospel priljubljene vokalne skupine Freevoices iz Koprivnega. Koncert je bil drugi večer skupnega projekta goriškega in novogoriškega Kulturnega doma, ki se je v nedeljo začel v Gorici z večerom Božična zgodba, kjer so prav tako nastopili odlični solisti in solistke ter glasbeniki.

Zgodba se je nadaljevala v Novi Gorici na večeru, ki je bil v vsakem oziru čezmejen ali bolje rečeno brezmejen. Slovenščina, italijanščina in furlanščina so se pretakale tako v parterju kot na odru, kjer je bilo prepletanje jezikov in kulturnih izročil še bogatejše, saj je obilno zajemalo tako iz popularne ameriške božično-glasbene kulture, iz tradicionalnih črnskih duhovnih zvrsti, kot sta gospel in spiritual, pa še iz ljudskih napevov drugih narodov.

Publiko je nagovorila direktorica Kulturnega doma Pavla Jarc, izrazila je zadovoljstvo zaradi gostovanja odlične vokalne in glasbene skupine iz Koprivnega ter vsem zaželela vesele praznike in notranjega miru polno novo leto.

Efektne koreografije

Skupina Freevoices je takoj pričarala praznično vzdušje, ko se je trideseterica pevk in pevcev predstavila s sprva skritimi svečkami, ki so jih nato razpostavili po odru. Spored je bil kot rečeno ubran na božično vzdušje, koreografske točke so bile morda manj razigrane kot ob drugih nastopih, vsekakor pa efektne z domiselnimi koreografijami Marca Rigamontija, ki so spremljale pevske izvedbe vse do zaključnega razgibanega can-cana. Med pevkami je tudi nekaj Slovenk, ki so nekatere pesmi uvedle s krajšimi predstavitvami oz. povezovalnimi besedili v slovenskem jeziku, pevci in pevke pa so posebej topel aplavz slovenskega dela publike izzvali s pesmijo Glej zvezdice božje v glasbeni priredbi Giannija Del Zotta, sicer tudi pianista na odru in avtorja vseh priredb. Violinistka Laura Grandi je ponudila še virtuozistični a solo, prav tako izvrstna dirigentka Manuela Marussi, tokrat tudi v vlogi solistke z ganljivim božičnim voščilom vsem, ki v svetu trpijo zaradi bede in vojn. Koncert je ponudil niz emocij od globljega čustvenega doživljanja pa do razigrane sprostitve vse do navdušenih stoječih ovacij publike in ponovitve razigranega can-cana.