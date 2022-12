Praznik luči in lepih želja

Na goriškem čezmejnem Trgu Evrope/Transalpina so včeraj v organizaciji novogoriškega turističnega društva obeležili praznik luči in obenem začetek decembrskega prazničnega obdobja. Zapeli so učenci prvih dveh razredov osnovne šole Frana Erjavca iz Štandreža in malčki iz goriškega vrtca Ringaraja, poleg njih še otroci iz novogoriških vrtcev Kekec in Kurirček ter slovenski upokojenci in upokojenke iz Gorice. Nastopu so sledili pozdravni nagovori in voščila. V imenu goriške občine je spregovorila odbornica Silvana Romano.