Praznik otroškega in mladinskega petja na stičišču kultur

Mlada delovna ekipa z zdravo ambicijo večstranskega prizadevanja za vrednotenje otroškega in mladinskega petja se pohvalno trudi v zakulisju in na odru revije Zlata grla, ki je letos počastila lepoto petja mladih s tridnevnim programom. Koncert »zlatih« zborov, tekmovanje, revija in delavnica so bili vsebine 20. izvedbe, ki se je začela v petek s koncertom treh zborov, se je nadaljevala včeraj s tekmovanjem in revijo in se bo zaključila danes z delavnico in nastopom.

Na petkovem Koncertu zlatih je trojica odličnih zborov oblikovala gala večer z različnimi, vzornimi obrazi petja mladih grl. Večkratni udeleženec revije, OPZ OŠ Franceta Bevka iz Tolmina, je pod vodstvom Barbare Kovačič nastopil s klasičnim predznakom, zdravim in uglajenim zvokom, natančnostjo od zvoka in izgovorjave do izvedbe. Program je vseboval solo točke, recitacije, zvočne efekte v izboru skladb uveljavljenih sodobnih slovenskih avtorjev: Makor, Bec, Vulc.Coro Contrà iz Pordenona, eden izstopajočih otroških sestavov v deželnem in širšem prostoru, je pokazal sad posebne izkušnje kot je izvedba operne enodejanke Pierangela Valtinonija Mali princ (po noveli pisatelja Antoine De Saint – Exupéryja). Jessica Lot je dirigirala in pela; ponudila je svojim dovzetnim pevcem možnost, da so začutili tekst v pripovedni, recitirani obliki, da so sledili in prisluhnili ritmu besede, nenazadnje da so znotraj zborovskega nastopa odigrali vlogo. Mladinski pogled, uprt v umetniško vizijo, je zaznamoval zadnji nastop, ko je MeMlPZ Emil Komel pod vodstvom dirigenta Davida Bandlja preizkusil različne stile, postavitve, porazdelitve pevcev, od »romanja« do odra po Merkujevih notah, skozi Gallusovo večzborje do svobode sodobnega navdiha. David Bandelj in Barbara Kovačič sta v soboto sedela za mizo strokovne žirije skupaj s priznano rimsko dirigentko Camillo Di Lorenzo.

Prosvetno društvo Vrh sv. Mihaela je v sodelovanju z Združenjem cerkvenih pevskih zborov Gorica po treh letih ponovno privabilo na oder Kulturnega centra Lojze Bratuž trinajst zborov. Med temi se jih je pet odločilo za tekmovalni nastop: OPZ Etko Mužetko pod vodstvom Karen Ulian, OPZ Emil Komel pod vodstvom Damijane Čevdek, MlPZ Emil Komel pod vodstvom Mateje Černic, OPZ OŠ Dušana Muniha (Most na Soči) pod vodstvom Erike Bizjak in MlPZ Glasbene šole Rogaška Slatina pod vodstvom Andreje Došler. Zlato priznanje z odliko si je prislužil OPZ Emil Komel, zlato priznanje OPZ OŠ Dušana Muniha, srebrno priznanje je šlo OPZ Etko Mužetko in MlPZ Emil Komel, bronasto pa MlPZ Glasbene šole Rogaška Slatina.

Ob jubilejnih Zlatih grlih so včeraj zborom, ki so se udeležili tekmovalnega dela, podelili tudi posebna priznanja. Posebno priznanje za najboljši otroški zbor in najboljšo izvedbo slovenske ljudske je za skladbo Tri tičice (prir. Pavle Kalan, belokranjska ljudska) prejel OPZ Emil Komel. Za najboljšo izvedbo slovenske umetne skladbe je bil s pesmijo Papagajska (Gašper Jereb, David Bedrač) nagrajen OPZ OŠ Dušana Muniha (Most na Soči), posebno priznanje za dober pedagoški pristop pri vključevanju fantovskih glasov v delo mladinskih zborov pa je prejel MlPZ Emil Komel.

Na revijskem delu pa je včeraj popoldne nastopilo sedem zborov: MlPZ NSŠ I. Trinko pod vodstvom Joahima Nanuta, Mali OPZ in OPZ F.B. Sedej pod vodstvom Martine Hlede, OPZ KD Sovodnje pod vodstvom Tine Balta, OPZ Veseljaki pod vodstvom Lucije Lavrenčič, OPZ Plešivo pod vodstvom Alessandre Schettino, Fantovsko dekliška pevska skupina Emil Komel pod vodstvom Mirka Ferlana in OPZ Stanko Premrl iz Podnanosa pod vodstvom Vide Fabčič. Skupaj je zapelo okrog 230 pevcev (350 če upoštevamo še koncert in delavnice), ki so stopili na oder ob povezovanju v radijskem stilu »voditeljev« Ilarie Bergnach in Mihe Kovica.

Jubilejna izvedba revije Zlata grla se bo zaključila danes popoldne z delavnicami za osnovnošolce in srednješolce, ki jih vodita tržaška zborovodkinja in glasbena pedagoginja Aleksandra Pertot ter zborovodkinja Camilla Di Lorenzo. Udeleženci delavnic bodo predstavili sad popoldanskih poglabljanj na nastopu, ki bo ob 18.uri v centru Bratuž. Ob delovnih skupinah bo nastopil tudi OPZ društva F.B. Sedej iz Števerjana v imenu društva, ki je v dvajsetletni zgodovini revije Zlata grla nastopil največkrat.

Predsednica Prosvetnega društva Vrh sv. Mihaela Karen Ulian je izrazila veselje, da je prisilno »zamrznjena« revija po treh letih končno zaživela, da so otroci zapeli in so jih organizatorji lahko obdarili s torbicami, kemičnimi svinčniki in zvezki z logotipom Zlatih grl. Predsednica, ki je na tej reviji pela kot otrok, je prvič nastopila kot dirigentka in je nato sodelovala pri organizaciji, je na petkovem koncertu poudarila odprto naravo tega srečanja na stičišču kultur, saj so razpis letos delili tudi med italijanske pevske sestave.