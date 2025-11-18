Praznovali 80 let ljubezni do slovenske kulture

»Okrogle obletnice in jubileji so priložnost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov, mejnikov v delovanju in življenju neke skupnosti. Obletnica ustanovitve društva Briški grič pa je še zlasti pomembna zato, ker gre za prvo društvo v občini, ki je po dolgih letih fašističnega zatiranja obnovilo svojo kulturno-prosvetno dejavnost,« je povedala Neda Rusjan Bric, umetniška vodja SNG Nova Gorica in slavnostna govornica na sobotni svečanosti na Bukovju, kjer so praznovali 80-letnico KD Briški grič.

Številni publiki, ki je do zadnjega kotička napolnila dvorano, je člani društva ponudili zelo pester program s prikazom številnih dejavnosti, ki se jim posvečajo. Program večera, ki so ga naslovili Zgodba, ki nas povezuje, je vodila Jasna Tomsič, občasno pa so posamezne točke predstavili tudi mlajši člani društva.

Uvodoma je pozdravil predsednik društva Joško Terpin, ki se je v svojem nagovoru sprehodil skozi dolgo zgodovino društva. Nocoj, je dejal, praznujemo 80 let pesmi, ustvarjalnosti, povezanosti in ljubezni do slovenske kulture. »To je praznik naše vasi, naših ljudi in vsega, kar so s trudom in srcem gradile številne generacije pred nami,« je povedal Terpin in se spomnil ljudi, ki so po vojni postavljali na noge društvo in ga v težkih časih z zanosom razvijali. Posebno prelomnico je društvo doživelo leta 1985, ko se je iz neprimernih prostorov preselilo v dom na Bukovju, kjer še danes domuje. Med govorom so na platnu vrteli fotografije raznih dogodkov. »Ko gledamo fotografije, ne vidimo le slik dogodkov, temveč dojamemo, da vsak obraz, vsak nasmeh in vsaka pesem, ki je zazvenela pod tem gričem, pripoveduje zgodbo o ljubezni do domačega kraja in slovenske besede,« je še povedal Terpin.

Nekoč in danes

Bogat kulturni program so oblikovali otroški pevski zbor Briški slavček in ženska vokalna skupina Briške trcinke, ki delujeta pod vodstvom Mojce Cej. Nekaj pesmi so članice vokalne skupine odpele tudi ob spremljavi rock ansambla. V pevske nastope sta se vključili mladi pevka Giulia Sartori in violinistka Athena Picech. Prijetno vzdušje je pripravila tudi gledališka skupina pod vodstvom Marinke Černic s prizorom v števerjanskem narečju, v katerem je prikazala, kako je bilo lepo nekoč in kaj manjka sedanjim generacijam. Program je z zahtevnim repertoarjem zaključila pevska Skupina Anakrousis iz Gropade.

Slavnostni nagovor je imela že omenjena Neda Rusjan Bric, po besedah katere so v Sloveniji veliko let premalo vedeli o tem, kaj se dogaja v zamejstvu. Šele kasneje so spoznali boj zamejcev za jezik in kulturo ter odkrili, kaj pomeni roditi se v državi, kjer večinski narod ni tvoje narodnosti, ne deli tvoje kulture in jo večkrat celo prezira. »In s tem ne mislim le na dogajanje med obema vojnama, ampak tudi danes, ko mislimo, da smo vsi enaki, z enakimi potrebami in pravicami,« je povedala govornica in dodala, da je eno skrbeti za kulturo v matični državi, kjer je vse samoumevno, povsem drugače pa je, ko je njeno ohranjanje odvisno od posameznikov. Ti morajo tvoriti resnično močno povezano skupnost, da lahko le-ta kljubuje zunanjim vplivom, se hkrati prilagaja in razvija znotraj danih možnosti.

Podelili tudi priznanja

Na večeru so podelili tudi priznanja za dolgoletno zvestobo in predanost društvu. Keramični izdelek umetnice Tanje Ambrožič so prejeli Rihard in Danica Mizerit, Lojze in Ornella Juretič, Joško in Magda Juretič ter Silvester in Štefka Hlede. Za dolgoletno predsedovanje društvu sta bila nagrajena Maja Humar in Damjan Štekar.

Čestitke in voščila za uspešno nadaljevanje društvenega dela so s poklonom priložnostnih daril izrazil števerjanski župan Marjan Drufovka, deželni predsednik ZSKD Karlo Ražem, predsednik goriške SKGZ Marino Marsič ter predstavniki društev F.B. Sedej iz Števerjana, Karnival, Sovodnje in Fotoklub Skupina75 Gorica. Pisno voščilo je Števerjancem poslalo tudi društvo Župančič iz Štandreža. Društvu je v imenu ZKB Trst Gorica je čestital Gabrijel Ferfolja.

V Galeriji 75 je društvo postavilo na ogled fotografije o 80-letnem delovanju Briškega griča, med najbolj občutenimi točkami večera pa je bilo poimenovanje doma na Bukovju po Ivanu Humarju, nekdanjem predsedniku KD Briški grič, števerjanskem županu in predsedniku goriške Kmečke zveze.