Praznovali bodo jubileja, stroški jih že pogojujejo

Tako na Glasbeni matici kot v Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel so v prejšnjih tednih pripravili dneve odprtih vrat, na katerih so sprejemali nove potencialne učence. V soboto, 17. septembra, so na sedežu Glasbene matice v KB centru v jutranjih urah nudili informacije in preizkus »v živo« raznih glasbil. »Odziv je bil zelo dober, že precej let nismo imeli toliko povpraševanja. V Gorici nas je obiskalo približno 25 družin,« pravi ravnatelj Glasbene matice Manuel Figheli. V Sovodnjah in Doberdobu so tudi obiskali šole in otrokom predstavili možnosti, ki jih imajo za glasbeno udejstvovanje. Po domeni ponujajo tudi brezplačne poskusne lekcije. »Za vse instrumente smo imeli dober odziv, nekateri so seveda bolj priljubljeni kot drugi, na primer bobni in kitara, vendar tudi za harmoniko, violino in flavto beležimo zanimanje. Vpisovanje sicer še poteka,« poudarja Figheli.

V prvem delu minulega meseca, in sicer v petek, 9. septembra, so dan odprtih vrat priredili tudi v Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel. V prostorih stavbe na Drevoredu 20. septembra so bili profesorji na razpolago novim potencialnim učencem, k glasbeni vzgoji pa so jih privabljali tudi sedanji učenci, ki so se izkazali vsak na svojem glasbilu. Še vedno so na voljo poskusne lekcije, tudi vpisovanje je v teku in bo še nekaj časa. »Odziv je bil dober, mislim pa, da bo potrebno za razumevanje trenda vpisov počakati še nekaj tednov. Nekateri se namreč vpisujejo zgodaj, drugi pa raje počakajo, da se začne šola in da so jasni urniki ostalih obveznosti. Med najbolj priljubljenimi instrumenti pa so še naprej klavir, kitara, precej se zanimajo tudi za našo zborovsko dejavnost.