Praznovanja še ni konec

Potem ko so v soboto s koncertom praznovali dvajsetletnico, se že pripravljajo na nove izzive. Izpeljati nameravajo še vrsto nastopov v krajih, ki so povezani z delovanjem zbora, obenem se pripravljajo tudi na septembrski Slofest v Trstu, kjer se bodo predstavili s pesmimi iz projekta Moja pesem je moj obraz, ki je posvečen Srečku Kosovelu.Mešani pevski zbor Ensemble Romjan je na sobotnem koncertu na romjanskem Trgu Sv. Štefana predstavil pesmi v slovenščini, italijanščini in bizjaščini, ki so v letih zaznamovale njegovo delovanje. Še pred njegovim nastopom je na oder stopil zbor romjanske osnovne šole Ljubka Šorli, saj je dejavnost mešanega pevskega zbora od vsega začetka vezana na šolsko okolje. Zbor so namreč ustanovili starši otrok, ki so obiskovali romjansko osnovno šolo; zaradi tega se je imenoval Starši ensemble. Pred dvema letoma so ime spremenili v Ensemble Romjan, saj tako predstavljajo celoten prostor, iz katerega izhajajo. Poleg staršev se v zbor vključujejo tudi drugi pevci, ki v Laškem želijo peti v slovenščini. Med sobotnim večerom so ob zasedenosti vseh razpoložljivih mest nastopili pod vodstvom dirigentke Silvie Pierotti, ki je ena izmed gonilnih sil zbora vse od njegove ustanovitve in ima vrsto novih zamisli tudi za njegovo prihodnost. Uvodoma je navzoče nagovorila dolgoletna predsednica romjanskega združenja staršev Damiana Kobal, ki se je zahvalila ronški občinski upravi, da so lahko koncert izpeljali v okviru niza Officine del territorio. Poleg tega je izrekla zahvalo vsem, ki so doslej sodelovali z zborom, in napovedala, da ob dvajsetletnici nameravajo izpeljati še nekaj nastopov, kar bo seveda odvisno tudi od epidemioloških razmer.

Na koncertu so bili prisotni tudi pevci in pevke, ki so pred leti peli v zboru. Posebno veseli so bili nekdanjih Romjanskih muzikantov, ki so nastopali skupaj z zborom v otroških letih in so danes odrasli. Na koncertu, ki je bil posvečen spominu na preminulo članico zbora Giusi Scornavacca, sta bila navzoča tudi ronški župan Livio Vecchiet in občinski odbornik za kulturo Mauro Benvenuto.