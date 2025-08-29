Prebivalci obeh Goric dobili brezmejno dnevno sobo

Gorica in Nova Gorica se veselita dveh novih pridobitev za brezmejno druženje. Zraven Trga Evrope/Transalpina so v četrtek, 28. avgusta, odprli Super 8, gostinski lokal, ki se navdihuje po osmicah, in kavarno EPIC.

»Današnji dan je pomemben tako za ustvarjalce, ki so dobili nove lokacije, kot za prebivalce obeh mest, ki so dobili svojo brezmejno dnevno sobo. Prav tako gre za pomembno pridobitev za turiste, ki so območje Trga Evrope/Transalpina vzeli za svojo vstopno točko za Novo Gorico in Gorico,« je na včerajšnjem odprtju poudarila direktorica zavoda GO! 2025 Mija Lorbek.

Odprtje so obogatili s kulturnim programom, za katerega sta poskrbela GO! Borderless Orchestra in čezmejni združeni zbor iz predstave Od Nice do Gorice, ki ju je vodila Karin Luin. Navzočih je bilo več gostov, med njimi so bili podpredsednik slovenske vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, mariborski podžupan Srečko Vilar, vodja predstavnike Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše, goriški župan Rodolfo Ziberna in predsednik EZTS Paolo Petiziol.