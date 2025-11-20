Prebivalci Verse in Bračana naj bi se kmalu vrnili domov

Prebivalci Verse in Bračana, ki so bili v ponedeljek zaradi ujme evakuirani - prvih je več kot 300, drugih pa 84 - naj bi se v kratkem lahko vrnili domov. »Čiščenje na prizadetih območjih poteka zelo hitro, predvsem po zaslugi ključne vloge civilne zaščite, ki pri vseh dejavnostih pomaga gasilcem. Kar zadeva vračanje evakuiranih na njihove domove, menimo, da bi se razmere v Versi lahko začele normalizirati že jutri (danes, op. ur.), medtem ko bo v Bračanu potrebnih nekaj dni več zaradi kritičnega stanja na območju plazu,« sta včeraj ob zaključku zasedanja deželnega odbora za izredne razmere, ki je potekal v Palmanovi, poudarila predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga in deželni odbornik za civilno zaščito Riccardo Riccardi. Srečanja sta se na daljavo udeležila tudi župan Krmina Roberto Felcaro in Michele Calligaris, župan občine Romans, iz katere so včeraj popoldne sporočili, da je v Versi spet začela delovati javna razsvetljava.

Riccardi je pojasnil, da so ta teden spet napovedane padavine, njihov obseg pa naj bi bil manjši kot v prejšnjih dneh. »Kljub temu bo potrebna posebna previdnost, zlasti v rdeči coni pod plazom,« je dejal odbornik. Kot je še povedal, so preventivno v dogovoru z goriško prefektinjo okrepili varnostni nadzor na terenu. Že od včeraj so v sodelovanju z združenji upokojenih pripadnikov varnostnih organov organizirali varovanje evakuiranih območij, da bi preprečili morebitne tatvine. Riccardi je še napovedal, da bo jutri dopoldne Furlanijo - Julijsko krajino obiskal državni vodja civilne zaščite Fabio Ciciliano. »Skupaj si bomo ogledali prizadeta območja in zbrali vse potrebne podatke, da bo lahko Dežela uradno zaprosila za razglasitev naravne nesreče državnih razsežnosti,« je sklenil odbornik Riccardi.