Prebojna vizija posameznikov, manjšin in nemočnih

Goriški Kinoatelje bo jubilejno, 20. leto čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji / Omaggio a una visione zaznamoval z bogatim programom, ki se s prvim predfestivalskim dogodkom začenja že 7. oktobra v Ljubljani in zaključuje 20. oktobra v Špetru Slovenov. »Osrednji dogodek bo svečana podelitev nagrade Darko Bratina letošnji prejemnici, britanski dokumentaristki Kim Longinotto, ki bo potekala 16. oktobra v goriški Hiši filma,« napoveduje Mateja Zorn, vodja festivala.

Glavno festivalsko dogajanje se bo začelo v nedeljo, 13. oktobra ob 15. uri na Trgu Evrope z odprtjem instalacije Camera Obscura – Stičišče pogledov avtorja Jakoba Koncuta, vrhunec pa bo podelitev nagrade Darka Bratine Poklon Viziji. Pri Kinoateljeju so prebojno vizijo tokrat prepoznali pri Kim Longinotto, avtorici dvajsetih dokumentarcev, sinonimov upora, s katerimi daje glas posameznikom, manjšinam in nemočnim. Poseben poudarek bo na njenem letošnjem dokumentarcu Mafija v objektivu (Shooting the Mafia, 2019), ki je portret življenja in dela italijanske fotografinje in politične aktivistke Letizie Battaglia. Premierno bo predvajan v Ljubljani, dan po podelitvi nagrade, na ogled bo tudi v Trstu.