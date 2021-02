Prebolevniki lahko darujejo kri po 28 dneh

Prebolevniki covida-19, ki bi radi darovali kri, lahko to storijo 28 dni po prenehanju simptomov oz. od negativnega brisa. Tako so pred kratkim potrdili iz deželnega odbora za darovanje krvi. Gre za bolj restriktivni ukrep od državnega, ki odreja »samo« 14-dnevno prekinitev.

Posoška zveza krvodajalcev sporoča, da glede na dane epidemiološke razmere so še vedno zamrznjene vse društvene dejavnosti, v pričakovanju na cepljenje in umiritev epidemije. Ukrep velja do 30. junija 2021. Ob tem so tudi zamrznjeni vsi sestanki, razen tistih, ki potekajo na daljavo. Izreden občni zbor, ki bo volilnega značaja, bo potekal v poletnem obdobju, čim bo mogoče srečevanje v živo. Posoška zveza dalje opozarja, da bodo krvodajalci cepljeni za koronavirus v kasnejšem obdobju, nikakor ne še zdaj. V prejšnjih dneh so tudi po spletnih omrežjih namreč odmevale novice in namigovanja, da bi se krvodajalci lahko cepili že v »prvi fazi«, kar ne drži.