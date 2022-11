Preciznejša, hitrejša, za pacienta pa manj sevanja

Tržiška bolnišnica San Polo je v prejšnjem mesecu dobila novo napravo za računalniško tomografijo (ital. TAC), ki je v primerjavi s prejšnjo, ki je bila iz leta 2009, preciznejša in hitrejša, kljub učinkovitejši sliki pa je bolnikovo telo izpostavljeno manjši količini sevanja.

Nova naprava je v uporabi od začetka meseca oktobra, včeraj pa so jo uradno predstavili javnosti v avditoriju tržiške bolnišnice. »Danes je za nas pravzaprav praznik,« je poudaril zdravstveni direktor podjetja Asugi Andrea Longanesi, ki je v isti sapi pristavil, da so naprave ključnega pomena, vendar niso vse. »Zdravljenje poteka v odnosu med strokovnjakom in pacientom,« je poudaril. Pomanjkanje ustrezno formiranih zdravstvenih delavcev je pereč problem, ki pa gre v veliki meri onkraj kompetenc podjetja Asugi ali Dežele, je dodal Longanesi. Investicijo za napravo, ki je znašala 750.000 evrov, je krila Dežela Furlanija - Julijska krajina. Da obstajajo še boljše naprave od te, je ironično potrdil Paolo Cassetti, odgovoren za radiološki oddelek Gorica - Tržič, vendar stanejo približno šestkrat toliko, je pristavil. »Dobili smo to, kar potrebujemo,« je poudaril.

PREJ DEVET SEKUND, ZDAJ ENA

Med prednostmi nove naprave v primerjavi s prejšnjo je nedvomno nižja količina sevanja za pacienta. Težko je dati točen podatek, za koliko manj, saj različni deli telesa potrebujejo različne količine žarkov, da so vidni na sliki, je bilo slišati na včerajšnjem odprtju. Po besedah zdravstvenikov pa bo sevanja vsekakor precej manj kot v preteklosti. Nova naprava namreč opravi 128 »slik« naenkrat in je torej veliko bolj precizna in hitra; gre za prvo napravo na tem kakovostnem nivoju v bolnišnicah Furlanije - Julijske krajine. Nekateri bolniki, ki so morali v preteklosti med opravljanjem računalniške tomografije na primer zadržati dih za 7–9 sekund, kar je za zanje lahko bilo zelo težko, ga bodo zdaj morali zadržati samo za sekundo. Nova naprava bo uporabna za onkologijo, vendar tudi za kardiološke bolnike in paciente z urološkega oddelka. S slikanjem bo lahko na primer ugotovila, iz česa sestojijo ledvični kamni, kar bo pomagalo pri bolj učinkovitem zdravljenju. Zdravniki tudi preverjajo, ali bodo lahko novo napravo uporabljali tudi za ugotavljanje patologij, vezanih na azbest.Napravo, ki »domuje« na radiološkem oddelku v tržiški bolnišnici, uporablja približno 30 pacientov na dan. Po besedah zdravstvenega direktorja bi želeli njeno uporabo razširiti tudi na popoldanske ure, vendar bi za to potrebovali več zdravstvenih tehnikov, ki jih je trenutno izredno težko najti. Za nekatere preiskave je namreč pacientu treba vbrizgati kontrastno sredstvo. V radiološkem oddelku, ki se deli med Trstom in Gorico, je trenutno zaposlenih 16 radioloških tehnikov. Diagnostične naprave, je bilo slišati, odgovarjajo na »vprašanja«. Čim bolj podrobno je vprašanje, tem bolj specifičen je lahko odgovor, ki ga naprave lahko dajejo. Poleg že omenjene naprave za računalniško tomografijo so v Tržiču v minulem letu dobili novo napravo za mamografijo in novo napravo za magnetsko resonanco.