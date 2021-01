Pred 110 leti tragično preminil Edvard Rusjan

Danes mineva natanko 110 let od smrti pionirja letalstva Edvarda Rusjana. Na novogoriški mestni občini načrtujejo skupaj z akterji iz Slovenije in Srbije obeležiti letošnjo obletnico, vendar je ta trenutno omejena zaradi epidemioloških ukrepov. Kljub temu so ob tej priložnosti spomnili na Rusjanove dosežke in na zadnje dogodke, ki so jih pripravili v poklon na njegovo pionirsko delo: v nedeljo, 22. septembra 2019, je legendarni primorski letalec in večkratni prvak v akrobatskih letih Benjamin Ličer – Bendžo poletel pod solkanskim mostom z največjim kamnitim lokom na svetu.

Novogoriški župan takole izpostavlja pomen dediščine Edvarda Rusjana: »Nova Gorica je mlado mesto, za katerega je Edvard Rusjan in njegova dediščina velikega pomena. Edvard je simbol ustvarjalnosti tukajšnjih ljudi, inovacijskega razmišljanja, vizionarstva, predvsem pa ogromen prispevek k tehniški kulturi in tehnološkemu razvoju.« Ob današnji 110. obletnici njegove smrti so na občini poklicali Grazio Rusjan, njegovo nečakinjo, ki živi v Gorici in ki se je med drugim izjemno razveselila dejstva, da je Nova Gorica v sodelovanju z Gorico postala Evropska prestolnica kulture 2025, saj to dojema kot veliko priložnost za razvoj čezmejnega goriškega prostora.