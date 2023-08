Pred Editorsi še MRFY

Znano je, katera predskupina bo nastopila na odru pred britanskimi Editorsi, ki jih na skupnem prizorišču Gorice in Nove Gorice pričakujemo v soboto, 2. septembra. To bo 4-članski novomeški indie rock pop fenomen MRFY. Skupaj s skupino Editors bodo ogrevali ozračje prihajajoče evropske prestolnice kulture 2025, in sicer na novem koncertnem prizorišču pri Rdeči hiši.

MRFY sestavljajo vokalist in kitarist Gregor Strasbergar, bas kitarist Lenart Merlin, kitarist Tomaž Zupančič in bobnar Rok Klobučar. Fantje tresejo slovenske odre že več kot 5 let, svoj prvenec Story pa so leta 2018 predstavili širši publiki v Kinu Šiška, se naslednje leto pojavili na Šiška Open, kasneje pa na tem prizorišču ogrevali publiko tudi za alter rockerje Skunk Anansie.

Septembra 2018 je skupina izdala prvenec Story pri založbi SonicTribe. Publika je album lepo sprejela, skupina pa je z njega izdala skupaj kar devet singlov in videospotov, ki jih je podprla s številnimi nastopi po celi Sloveniji na Top Mont turneji.

Po prvi prisilni korona pavzi so leta 2020 s prijatelji Matter predstavili poletni zagonetni cross over hitič Zonzei, še prej pa se z izkušenim Žarkom Pakom zakopali v studio na snemanje novega materiala. Spomladi 2021 je udaril izjemno odmeven singl Zaljubila, po poletnem razdejanju po slovenskih odrih pa so se poklonili zvesti fan bazi s hitom generacije Prjatučki, ki je doslej njihov najuspešnejši komad.

Sledila je druga prisilna korona pavza in bend je pospešeno zaključeval produkcijo novih pesmi. Spomladi 2022 so izdali tretji singl Angeli, ki je napovedal drugo ploščo z naslovom Use - premierno je bila izvedena v dvakrat razprodani Katedrali Kina Šiška. Sledila je poletna turneja po Sloveniji med drugim z nastopi na Castle festivalu, Žalski noči, Rock Gače, Majskih igrah, Lampijončkih, Radenski noči, Ale u pale, itn. Leto zaključujeta še 2 singla: San Francisco in Tobogan ter jesenski dvakrat razprodani Orto bar. Zato lahko že rečemo, da je za MRFYji najuspešnejše leto do zdaj, kar dokazuje tudi nagrada Zlata piščal za pesem leta (Prjatučki) in uvrstitev kart treh singlov med deseterico najbolj predvajanih skladb leta na Valu 202.

MRFY bodo nastopili ob 19.30, Editors ob 21. uri. Vstopnice so v prodaji na spletni strani ticketone.it. Dogodek orgnizira EZTS GO v sodelovanju z Občino Gorica in podjetjm Zenit v okviru preddogodkov, ki vodijo k EPK 2025.